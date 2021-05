Cristiano Ronaldo lidera ataque poderoso de Portugal na Eurocopa

Cristiano Ronaldo comandará uma linha de frente formidável do atual campeão europeu, Portugal, após convocação do técnico Fernando Santos para a Eurocopa nesta quinta-feira (20).

Ronaldo, que acrescentou a Copa da Itália a sua coleção de títulos nesta semana e já marcou mais de 100 gols pela Juventus, se junta a Bernardo Silva, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United.

João Félix, do Atlético de Madri, que pode vencer o Campeonato Espanhol esta semana, o atacante do Liverpool Diogo Jota e Andre Silva, que marcou mais gols em uma temporada da Bundesliga do que qualquer outro jogador do Eintracht Frankfurt, completam o ataque para o torneio a partir de 11 de junho.

Portugal está no Grupo F ao lado de França, Alemanha e Hungria.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patricio (Lobos), Rui Silva (Granada)

Defensores: João Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Lobos), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Meias: Danilo Pereira (Paris St Germain), João Palhinha (Sporting), Ruben Neves (Lobos), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Lobos), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho ( Real Betis)

Atacantes: Pedro Goncalves (Sporting), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético de Madrid), Rafa Silva (Benfica).