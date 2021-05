Douglas Costa enxerga Grêmio como desafio mais importante da vida

O gaúcho Douglas Costa, de 30 anos, está de volta ao Grêmio. Apresentado pelo clube nesta quarta-feira (26), o atacante vestirá a camisa 10 do Imortal. Nos últimos 11 anos fora do Brasil, ele passou pelo Skaktar (Ucrânia), Bayer de Munique (Alemanha) e pela Juventus (Itália), atual proprietária do passe do atleta.

“Pontuo como o desafio mais importante da minha vida”, disse o atacante durante a entrevista coletiva.

Após apresentação, Douglas Costa deixou um recado para a nação Tricolor. ⚡️#VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/jSYICh9XVr — Grêmio FBPA (@Gremio) May 26, 2021

Natural de Sapucaia do Sul (RS), o atacante já defendeu a seleção brasileira em 31 jogos e marcou três gols.

“Aqui a gente está traçando vários objetivos: retornar à Seleção, ganhar títulos com o Grêmio de onde saí muito jovem”. Quando se trata de amor à camisa, aqui só vesti uma no Brasil e vou terminar assim no futebol”.

Ainda não há previsão de quando Douglas Costa estreará no Tricolor. Amanhã (27), o time gaúcho, já classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, enfrenta os colombianos do La Equidad, no estádio Bellavista, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília). No próximo (30), o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.