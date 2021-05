Floresta-CE e Jacuipense-BA abrem a Série C neste sábado

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (29). O jogo de abertura da competição será disputado entre Floresta-CE e Jacuipense-BA no estádio Domingão, na cidade de Horizonte-CE, às 15h30. Os oponentes fazem parte do Grupo A da competição nacional.

Floresta encerra a preparação para a estreia na Série C do Brasileirão



Na manhã desta sexta-feira, 28, o técnico Leston Júnior encerrou as atividades no Centro de Treinamento Felipe Santiago, visando o confronto diante da Jacuipense/BA. pic.twitter.com/wj5K99WHey — Floresta Esporte Clube (de 🏡) (@florestaec) May 28, 2021

Tá chegando a hora!!! Seguimos na preparação.



🇱🇻⚽️https://t.co/eYvOFvLuFW — Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) May 25, 2021

Ainda pelo Grupo A, teremos Botafogo-PB e Ferroviário-CE no Almeidão, na capital paraibana, às 17h. Além disso, o Tombense-MG recebe o Paysandu-PA no estádio Antônio Guimarães de Almeida, no município de Tombos-MG.

A Série C vai começar e o nosso primeiro desafio será fora de casa. Bora, Papão! 🔵⚪️



Próxima parada: Tombos-MG! ✈️🚎



📷 Jorge Luís Totti/Paysandu | #PayxãodoTamanhodaAmazônia pic.twitter.com/YqvLNmJkkO — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 26, 2021

A bola também vai rolar pelo Grupo B. Às 16h, o Novorizontino-SP, atual campeão do Interior Paulista, vai encarar o Figueirense-SC no Jorge Isamel de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. Em seguida, às 17h, o Criciúma-SC vai ter embate contra o Ituano-SP no estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma.

Últimos ajustes no Tigre.

Sábado é dia de estreia no HH! 👊🐯



📸 @celsoluciodl pic.twitter.com/sOtSKVo132 — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) May 27, 2021

No domingo (30) mais três jogos movimentam a terceira divisão nacional. O Altos-PI vai encarar o Volta Redonda-RJ no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), às 16h. Na sequência, ás 18h, O Manaus-AM duela com o Santa Cruz-PE na Arena da Amazônia, em Manaus. Ambas as partidas serão realizadas pelo Grupo A.

#Preparação | Nesta quinta-feira (27), o técnico Bolívar conduziu o penúltimo treinamento da equipe, antes da viagem para Manaus, onde o tricolor vai enfrentar o Gavião pela primeira rodada Brasileiro.



Matéria completa: https://t.co/GzYlt2GRXz



📸 @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/jyyP6ZZWXA — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 27, 2021

No mesmo dia temos apenas um confronto pelo Grupo B. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP, o Botafogo-SP mede forças com o São José-RS às 20h.

A primeira rodada continua na segunda-feira (31), com o confronto entre Ypiranga-RS e Paraná no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O jogo iniciará às 20h.

Segunda-feira começa o Brasileirão e nossa estreia é fora de casa, contra o Ypiranga-RS. Vamos lutar pelo acesso, juntos! 👊🏽#EuNuncaVouTeAbandonar pic.twitter.com/kAYqxcrHEk — Paraná Clube (@ParanaClube) May 27, 2021

O fechamento da rodada acontece somente em 16 de junho. Neste dia, o Oeste-SP receberá o Mirassol-SP na Arena Barueri, no município de Barueri-SP, às 20h.

Quem disputa a competição?

Os quatro rebaixados da Série B de 2020 (Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste) se juntaram aos quatro melhores colocados da última edição da Série D (Altos, Mirassol, Novorizontino e Floresta). As outras 12 equipes participantes foram aquelas que permaneceram na Série C no ano passado.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, já os clubes que conseguirem chegar às semifinais garantem o acesso à Série B no ano que vem. Os dois últimos colocados de cada grupo disputarão a Série D em 2022.