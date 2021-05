Guardiola é eleito técnico do ano na Inglaterra

O espanhol Pep Guardiola foi eleito, nesta segunda-feira (24), como técnico do ano pela League Managers Association (LMA), após levar o Manchester City ao terceiro título do Campeonato Inglês em quatro anos.

Our boss 💙



Congrats to Pep, the @LMA_Managers Manager of the Year! 🏆



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/fVH9Iay1AK