Hercílio Luz é punido e Chape pode jogar outra vez pelas quartas em SC

A Chapecoense pode ter que ir a campo novamente pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Nesta terça-feira (4), o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD-SC) puniu o Hercílio Luz, equipe que o Verdão do Oeste superou para se classificar às semifinais, com a perda de três pontos pela escalação de um jogador irregular no último dia 10, contra o Brusque, na primeira fase. Cabe recurso.

Com a punição, o Leão do Sul, que tinha avançado ao mata-mata em oitavo lugar, foi ultrapassado pelo Figueirense na classificação da primeira fase. O Alvinegro, portanto, assumiu a vaga que estava com o Hercílio. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) informou que marcará um novo confronto pelas quartas de final, agora entre Chape e Figueira, para definir o adversário do Marcílio Dias na semifinal do Estadual.

Em nota, a Chapecoense afirmou que “adotará todos os mecanismos jurídicos necessários para resguardar seus direitos e respeitar o resultado conquistado dentro de campo”. Também por meio de comunicado oficial, o Figueirense disse que “reitera sua posição de respeito aos regramentos do futebol e aguarda o posicionamento da FCF acerca da partida válida pelas quartas de final”.

Outro a se manifestar por nota foi o Hercílio, que vai recorrer da decisão do TJD-SC, que o puniu também com multa de R$ 15 mil. “O clube lutou de forma justa dentro de campo para alcançar seus objetivos na competição, onde o futebol de fato é decidido, e agora, na Justiça Desportiva, vai tentar comprovar a sua inocência”, informou o comunicado do Leão do Sul.

A outra semifinal do Catarinense reúne Avaí e Brusque. No primeiro jogo, realizado no domingo passado (2), as equipes empataram sem gols na Ressacada, em Florianópolis. A partida de volta será neste domingo (9), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), ainda sem horário definido.

A punição

Aos 38 minutos do segundo tempo da partida entre Brusque e Hercílio Luz, em 10 de abril, no Augusto Bauer, o defensor Alisson entrou em campo substituindo o atacante Levi. O duelo foi válido pela nona rodada do Campeonato Catarinense. Segundo nota da FCF divulgada no último dia 29, o jogador “não tinha condições legais para atuar na partida” por conta de uma expulsão na decisão da Série B Estadual de 2020, entre o Leão do Sul e o Próspera, em 20 de dezembro.

Conforme a Federação, “como [Hercílio x Próspera] era a final daquela competição [Série B Catarinense], Alisson não cumpriu a suspensão automática”. O defensor teve de aguardar o julgamento, que ocorreu no último dia 6 de abril. Ele foi condenado a um jogo de afastamento, que deveria ser cumprido contra o Brusque.