Juventus anuncia empréstimo de Douglas Costa ao Grêmio

Na tarde desta sexta-feira (21), no horário de Brasília, a Juventus de Turim (Itália) confirmou através das redes sociais do clube o empréstimo do atacante Douglas Costa ao Grêmio até 30 de junho de 2022, quando acaba o atual vínculo dele. Na sequência, a expectativa é que o jogador assine novo contrato com o clube de Porto Alegre até o final de 2023.

UFFICIALE | Douglas Costa in prestito al Gremio

➡️ https://t.co/mW8Ygl4Dq4 pic.twitter.com/QsPUlHbyKH — JuventusFC (@juventusfc) May 21, 2021

O anúncio oficial do tricolor gaúcho ainda não aconteceu. Mas, no início da tarde desta sexta, um vídeo do próprio atleta vazou nas redes sociais. Nele, Costa lembra da relação com o Grêmio e do desejo de voltar ao clube. "Depois de 12 anos fora, acredito que é o momento justo de voltar para casa. Porque essa conversa se iniciou muito tempo atrás, estava na Copa da Rússia e o Pedro Geromel (zagueiro do Grêmio) ficava brincando, "e aí, vai voltar?" Falei daqui dois ou três anos me convoca que eu estou lá. E passou rápido, graças a Deus ... Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora e acredito que vamos colher muitos frutos agora", disse o jogador.

O atacante, que fez parte do plantel brasileiro na Copa do Mundo da Rússia, havia chegado ao clube italiano em 2017 e, na última temporada, estava no Bayern de Munique. Ele não joga desde 11 de fevereiro. Desde então, trata uma lesão no pé direito. A expectativa do Grêmio é que o atleta esteja em condições de voltar a jogar em julho.