Libertadores: com gol de Fred, Fluminense derrota Santa Fe de virada

O Fluminense venceu o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, e assumiu a liderança isolada do Grupo D da Copa Libertadores com 8 pontos conquistados.

🔥🇧🇷 ¡Triunfo de @FluminenseFC! En el #Maracana venció 2-1 a @SantaFe, para quedar como único líder del Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/H6M8TnBhAg — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 13, 2021

O resultado foi muito importante para o Tricolor, que também viu o River Plate (Argentina) tropeçar na rodada, com o empate em 1 a 1 diante do Junior Barranquilla (Colômbia), ficando com 6 pontos.

Vitória de virada

O time das Laranjeiras venceu, mas o triunfo veio de virada, após um primeiro tempo muito ruim, no qual o time colombiano esteve mais perto de abrir o placar. E, de tanto tentar, o Santa Fe abriu o marcador no início da etapa final. Aos 12 minutos o time da Colômbia puxou rápido contra-ataque, que terminou em passe para González, que bateu de primeira.

Dois minutos depois o Fluminense conseguiu acertar o primeiro contra-ataque com eficiência. Martinelli lançou Kayky na ponta direita, o garoto se livrou de um marcador e encontrou Fred, que dominou na marca do pênalti e bateu com categoria. Com este gol, o nono em nove jogos do atacante na temporada, o camisa 9 do Tricolor se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores (ao lado de Célio), com o total de 22 gols.

🔥🇭🇺 ¡Otra vez @fredgol9! Sube en el ranking histórico y ahora es el tercer máximo goleador de Brasil en la CONMEBOL #Libertadores.



😍 ¡Lleva 2⃣2⃣ goles el ídolo de @FluminenseFC!



🇧🇷🤔 ¿Alcanzará a Luizão? pic.twitter.com/Ozs6YbYRTn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 13, 2021

Com o empate, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado melhora de vez, e passa a ter oportunidades em série. Aos 31 minutos, dois jogadores que entraram no segundo tempo decidiram a partida. O equatoriano Cazares lançou o atacante Caio Paulista, que bateu bonito na saída do goleiro Castellanos para garantir a vitória de 2 a 1.

A partir daí, o Fluminense segurou o resultado. Agora, o time das Laranjeiras muda as atenções para o Campeonato Carioca, onde enfrenta Flamengo no próximo sábado (15) pela final do Campeonato Carioca. O Tricolor volta a jogar pela competição continental na terça (18), quando recebe o Junior Barranquilla no Maracanã a partir das 21h30 (horário de Brasília).