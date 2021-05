Libertadores: Internacional fica no empate com Always Ready

A noite de quarta-feira (26) foi de pouco futebol no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Internacional apenas empatou em 0 a 0 com o Always Ready (Bolívia). Mesmo com o desempenho abaixo da média, o time de Porto Alegre obteve a classificação às oitavas de final do torneio como líder do Grupo B com 10 pontos. O sorteio dos confrontos da próxima fase acontece em 2 de junho, e os jogos ocorrem apenas após a Copa América.

🔴⚪️ Garantido! O @SCInternacional empatou em 0-0 com o @ClubAlwaysReady no Beira-Rio, mas assegurou a liderança do Grupo B da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/0UrR1ifktj — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2021

Parecendo ainda sentir a derrota para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, o Colorado não teve forças para balançar as redes do adversário. As melhores chances do primeiro tempo vieram com o lateral-direito Saraiva. Aos oito, o argentino mandou um chutaço de fora da área e o goleiro Lampe salvou. Aos 10, Thiago Galhardo forçou e o goleiro boliviano fez mais uma bela defesa.

Na abertura da segunda etapa, o Internacional quase foi surpreendido. Após erro na saída de bola, Mosquera tentou encobrir o goleiro Marcelo Lomba com um chute do meio de campo. A bola passou perto do gol. Aos 18, o Always Ready só não marcou porque o goleiro Marcelo Lomba fez um milagre cara a cara com Mosquera. A melhor chance do Internacional veio aos 28. Maurício deu um belo passe para Taison, que bateu forte da entrada da área. O goleiro Lampe brilhou novamente.

Além do Colorado, o Olimpia, com 9 pontos, se classificou. A equipe do Paraguai conseguiu a vaga após golear o Deportivo Táchira (Venezuela) por 6 a 2. O próximo compromisso do Inter será no domingo (30), contra o Sport Recife no Beira-Rio, pela estreia do Campeonato Brasileiro.