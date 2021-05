LNF: Juventude-MS supera Joinville fora de casa

O Juventude-MS estreou neste domingo (23) na Liga Nacional de Futsal (LNF) com vitória contra o Joinville por 4 a 2. Com transmissão da TV Brasil, a partida foi realizada no Ginásio do Sesc, na cidade de Joinville (SC). Com este resultado, o Juventude aparece na quinta posição, com três pontos na tabela de classificação do Grupo B. Enquanto o JEC, que já entrou em campo em quatro vezes na competição, soma seis pontos e ocupa a vice-liderança.

No primeiro tempo, apesar do Joinville ter pressionado mais, foi o Juventude-MS que abriu o placar. Em cobrança de tiro livre direto, Rikelme bateu com precisão no canto esquerdo, rasteiro, do goleiro Danilo, que não conseguiu intervir no lance. Porém, depois de tanto insistir, Dieguinho, de perna esquerda, bateu forte e deixou tudo igual no marcador restando um minuto para o final da etapa inicial.

Após o intervalo, o JEC voltou como terminou o primeiro tempo, fazendo gol. Isso porque no primeiro minuto do segundo tempo Evandro deu passe açucarado para Genaro, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo da rede adversária. Mas o time sul-mato-grossense não se abateu e igualou o placar, com Viana, que chutou forte e contou com desvio no meio do caminho.

O Juventude-MS voltou a ficar na frente do marcador em um belo chute de Dudu, camisa número 9. O time de Dourados ainda ampliou restando menos de um minuto para o final da partida. O goleiro Giovanni fechou o placar para a equipe da região centro-oeste do país com uma finalização de longa distância. Final do jogo: Joinville 2, Juventude-MS 4.