Magnus vence Santo André Intelli e assume liderança do Grupo A da LNF

Em jogo muito disputado, o Magnus derrotou o Santo André Intelli por 1 a 0, neste domingo (9), na Arena Sorocaba. O gol foi marcado por Sinoê, no primeiro tempo. Com o resultado, o Magnus chegou à liderança do Grupo A da Liga Nacional de Futsal com seis pontos conquistados em duas partidas disputadas e três gols de saldo.

O Santo André estreou na competição com derrota e ocupa a sexta posição.

O jogo

A primeira boa finalização foi do Magnus, faltando 16 minutos para o fim da etapa inicial. Em cobrança de falta ensaiada, Rodrigo apareceu para soltar a bomba de perna direita e a bola explodiu no travessão.

Recuado, o Santo André conseguia segurar o ímpeto do adversário e chegava com perigo quando atacava. A primeira chance veio com 10 minutos no cronômetro, quando Xaropinho girou e tentou de direita, acertando o pé da trave esquerda do gol de Djony.

Leozinho quase abriu o placar para o Magnus três minutos depois. Ele se livrou da marcação e tentou de letra, mas Caio fez grande defesa. O Santo André reagiu e teve sua melhor oportunidade do primeiro tempo. Tom passou por dois adversários e deixou Israel na cara do gol, mas o camisa 38 chegou desequilibrado e finalizou para fora.

Faltando 5 minutos para o final do primeiro tempo, Tom, que tinha feito grande jogada, acabou errando na saída de bola, Pedrinho recuperou e tocou para Sinoê, de primeira, abrir o placar em Sorocaba.

Dois minutos mais tarde foi a vez de o Magnus vacilar no ataque. Xaropinho tentou aproveitar que Djony estava adiantado e mandou por cobertura, mas a bola passou raspando pelo travessão. O camisa 7 chegou novamente em contra-ataque, obrigando Djony a fazer grande defesa. O Magnus perdeu a chance de ir para o intervalo com 2 a 0 em cobrança de tiro livre de Rodrigo, mas o capitão acertou a trave de Caio.

No segundo tempo, faltando 16 minutos, o Magnus criou quatro chances em um intervalo de 30 segundos, e só não ampliou porque Caio fez grandes defesas. Três minutos depois, Sinoê dominou, girou sobre o marcador e bateu de perna esquerda para o goleiro do Santo André salvar novamente. Mas a equipe de Sorocaba parou por aí.

O Santo André começou a reagir faltando 10 minutos, com Rizzi avançando pela direita e batendo para Djony defender. O camisa 6 chutou desequilibrado depois de sofrer falta de Kevin. Seis minutos depois, Tom fez boa jogada individual e arriscou de longe. A bola passou perto da trave do Magnus.

O empate só não veio porque Israel perdeu um gol incrível no minuto seguinte. O camisa 38 recebeu bola sozinho na frente do goleiro e tentou de cobertura, mas Djony agarrou sem problemas. Faltando dois minutos, Xaropinho fez o corta-luz após passe de Ronaldinho e a bola sobrou para Mancine bater de primeira, para fora

O Santo André foi com tudo no último minuto e colocou Lucaneta como goleiro-linha, mas o Magnus conseguiu se segurar e garantiu a vitória.