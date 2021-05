Nas duplas, Melo vence Soares em duelo brasileiro no Masters de Madri

No duelo entre as duplas dos brasileiros mais bem colocados no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), melhor para Marcelo Melo. Nesta segunda-feira (3), pela primeira rodada do Masters 1000 de Madri (Espanha), a parceria do número 18 do mundo com Jean-Julien Rojer (26º), dos Países Baixos, derrotou Bruno Soares (sexto) e o britânico Jamie Murray (24º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e dez minutos de partida.

O triunfo no saibro encerra uma sequência de oito derrotas consecutivas de Melo - sete ao lado de Rojer. Eles, inclusive, anunciaram que o torneio em Madri será o último da parceria, iniciada há apenas dois meses. Foi somente a segunda vez que o brasileiro e o neerlandês ganharam atuando juntos. A vitória anterior foi em março, no ATP 250 de Doha (Catar).

“Hoje [segunda] conseguimos jogar muito bem. Vínhamos bem nos treinos e conseguimos imprimir isso no jogo. Salvamos um 0/40, um 15/40. Isso dá muita confiança, especialmente neste momento que estamos passando, de poucas vitórias”, destacou Melo, em nota à imprensa.

Nas oitavas de final, Melo e Rojer enfrentam quem se classificar no duelo entre os alemães Tim Puetz (55º) e Alexander Zverev (sexto do mundo em simples, 168º em duplas) contra o canadense Felix Auger-Aliassime (20º em simples, 79º em duplas) e o polonês Hubert Kurkacz (16º em simples, 69º em duplas). O confronto será nesta terça-feira (4), por volta das 8h40 (horário de Brasília).

Além de Melo, o Brasil segue representado em Madri por Marcelo Demoliner. No domingo (2), a parceria do tenista número 47 da ATP em duplas com o russo Daniil Medvedev (terceiro do mundo em simples, 237º em duplas) derrotou os britânicos Neal Skupski (19º) e Daniel Evans (26º em simples, 52º em duplas) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Nas oitavas, eles aguardam o ganhador do duelo entre os irmãos gregos Petros (307º) e Stefanos Tsitsipas (quinto em simples, 118º em duplas) contra o polonês Lukazs Kubot (17º) e Wesley Koolhof (10º), dos Países Baixos. A partida também será na terça-feira, às 10h.

Stefani em Saint Malo

Ainda nesta terça-feira, às 6h, Luisa Stefani estreia na chave individual principal do WTA 125 de Saint Malo (França). Número 26 de duplas na Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) e 771ª no ranking de simples, a brasileira enfrenta a belga Greet Minnen (129ª em simples). Quem vencer, encara nas oitavas de final a suíça Viktorija Golubic (85ª).

Para chegar à chave principal, Stefani bateu a japonesa Kurumi Nara (153ª) no último domingo (2) por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/4, em uma hora e 49 minutos de jogo. O duelo valeu pela fase classificatória do torneio.

“Joguei super bem o primeiro set, no meu estilo de jogo, variando bastante, usando bem o slice, o drop-shot, batendo, sacando bem. No segundo set, deixei escapar chances no começo, mas voltei bem para o terceiro, sacando melhor, mais inteligente, da maneira que tinha que jogar e foi ótimo”, comentou a brasileira, via assessoria de imprensa.

Na chave de duplas, a parceria entre Stefani e norte-americana Hayley Carter (27ª) é a cabeça de chave número um e terá pela frente a alemã Vivian Heisen (143ª) e a sueca Cornelia Lister (72ª), pelas quartas de final. O duelo ainda não teve data e horário marcados.