Nos pênaltis, CSA conquista a 40ª taça do Campeonato Alagoano

O CSA derrotou o CRB por 4 a 3 neste sábado (22) nas cobranças de pênaltis e conquistou o Campeonato Alagoano. A volta olímpica foi dada no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nos 90 minutos mais acréscimos, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Como o duelo de ida da decisão terminou empatado por 0 a 0, as penalidades definiram o estadual. Este foi o 40º título do clube na história do Alagoano.

É CAMPEÃOOOOO! O MAIOR DE ALAGOAS CONQUISTA O 40° TÍTULO ALAGOANO! 🔵⚪️🏆



Seja Sócio do Maior e contribua com o nosso Azulão cada vez mais forte. Acesse o site e conheça os planos: https://t.co/YChYe3oR4z #maiordealagoas #csaoficial #sóciodomaior pic.twitter.com/hNpv9whzqI — CSA (@CSAoficial) May 22, 2021

Nas penalidades, Rodrigo Pimpão, Gabriel, Gabriel Tonini e Silvinho marcaram para o Azulão. Pelo Galo da Pajuçara, Lucão do Break, Guilherme Romão e Diego Torres foram os responsáveis por converter. Já Jean Patrick e Jiménez, do CRB e Matheus Felipe, do CSA, desperdiçaram.

O Azulão ampliou a vantagem no estado em relação ao rival CRB. Com 40 títulos em Alagoas, a equipe alviceleste tem nove taças a mais que o Galo da Pajuçara, que tem 31. O ASA é o terceiro maior vencedor com sete conquistas.

O CSA saiu vitorioso no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o meio-campista Bruno Mota abriu o placar em uma cabeçada, que não pôde ser defendida pelo goleiro Diogo Silva. Na segunda etapa, o gol de Hyuri aos 2 minutos foi o responsável por levar o Campeonato Alagoano à disputa de pênaltis.