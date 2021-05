São Paulo e Palmeiras decidem o título do Paulistão no Morumbi

Após empatarem sem gols no Allianz Parque na última quinta-feira (20), São Paulo e Palmeiras se reencontram neste domingo (23) no Morumbi valendo o título do Campeonato Paulista de 2021. Ninguém está em vantagem: em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A Rádio Nacional transmite a decisão, a partir das 16h (horário de Brasília), com a narração de André Luiz Mendes e comentários de Waldir Luiz e Bruno Mendes.

Ouça Palmeiras x São Paulo

Se levantar a taça, o Verdão chega ao bicampeonato estadual, algo que não conquista desde a sequência 1993/1994. A equipe alviverde busca o 24° título paulista na história. O Tricolor quer voltar a ser campeão após nove temporadas (em 2012, venceu a Copa Sul-Americana), além de sair de uma fila de 16 anos sem o caneco local, que ergueu 21 vezes até hoje.

A final encerra uma maratona que se estende aos dois times desde 11 de abril, quando o futebol foi liberado no estado de São Paulo após três semanas de restrição, devido ao aumento de casos e internações pelo novo coronavírus (covid-19). De lá para cá, o São Paulo esteve em campo 16 vezes. Em média, um jogo a cada dois dias e meio. O acúmulo de jogadores contundidos é um reflexo. Os atacantes Luciano e Eder, o meia Martín Benítez e o lateral Daniel Alves são dúvidas para domingo. Benítez e Dani foram à campo no empate de quinta-feira, mas se machucaram na primeira etapa e tiveram que ser substituídos.

"Falei muitas vezes desta situação. Neste momento, qualquer coisa que eu possa dizer, não quero que seja uma desculpa. Mas o fato é que o calendário é assim. Veremos como está a energia dos atletas. Sabemos da dificuldade, mas a situação é essa e convivemos com ela. Ainda não sei quanto tempo precisa o Dani [para se recuperar], mas acredito que o Luciano pode jogar, e vamos ver o Eder", disse o técnico Hernán Crespo, em entrevista coletiva.

O Tricolor deve atuar com Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Igor Gomes (Martín Benítez), Gabriel Sara (Luciano) e Reinaldo; Pablo.

A maratona do Palmeiras é ainda maior: 18 partidas em 40 dias, por quatro competições diferentes. É a terceira final no período, após os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Para levar o título desta vez, o saldo como visitante é uma arma. O Verdão não perde fora de casa desde o fim de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro. São dez vitórias, três empates e quase 85% de aproveitamento no período. O auxiliar João Martins, porém, não crê que o retrospecto faz diferença no domingo.

"Sabemos que teremos que lutar até o fim. Queríamos ter ganho [na quinta-feira], como é lógico, mas o que importa é vencer ao final dos 180 minutos. Decisões são assim, são ganhas por detalhes. Como nós, o São Paulo trabalhou [no jogo anterior] a parte estratégica. Os dois times anularam um bocadinho um ao outro. O erro e o detalhe contam muito. Quem errar menos, ganhará essa final", avaliou o auxiliar João Martins, também em entrevista coletiva.

O provável Verdão para domingo terá: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano.