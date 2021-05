Surfe: Tatiana Weston-Webb vai às oitavas de final em Margaret River

A gaúcha Tatiana Weston-Webb avançou às oitavas de final da etapa de Margaret River (Austrália), a quarta do circuito mundial de surfe em 2021. Neste sábado (1), a brasileira ganhou a primeira das seis baterias, superando as anfitriãs Macy Callaghan e Keely Andrew.

Terceira colocada na classificação da temporada, Tati assumiu a liderança na terceira das quatro ondas que manobrou, com uma nota 7,67 que a levou para 11,77 no total. A principal adversária na bateria foi Callaghan, 15ª do ranking de 2021 da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês). A rival pontuou em três ondas e teve 6,17 como melhor nota (na primeira delas), acumulando 10,84 pontos. Com 8,67 ao todo, Andrew, nona do ranking do ano até o momento, encerrou a disputa em terceiro.

Líder e vice-líder da temporada, respectivamente, as norte-americanas Carissa Moore (que compete pelo Havaí) e Caroline Marks também estão classificadas às oitavas. A primeira venceu a terceira bateria de sábado cravando 13,66 pontos, com destaque à nota 8,33 que obteve na última das cinco ondas que pegou. Na bateria anterior, Marks ficou em segundo, com 11,33, apenas 0,23 ponto atrás de Amuro Tsuzuki, primeira surfista japonesa a vencer uma bateria em 20 anos.

Tati vive bom momento em 2021. A gaúcha foi vice-campeã da etapa anterior do circuito mundial, em Narrabeen (Austrália), superada por Marks na final. Vale lembrar que, há dois anos, a brasileira se destacou justamente em Margaret River com um segundo lugar, batida pela norte-americana Lakey Peterson na decisão.

A etapa prossegue na madrugada deste domingo (2), no horário de Brasília, com a estreia dos brasileiros do torneio masculino. Entre eles estão o atual campeão mundial Ítalo Ferreira e o bicampeão e líder da temporada Gabriel Medina, que terá outro vencedor de circuito mundial pela frente na sexta bateria, Adriano de Souza, o Mineirinho. Alex Ribeiro, Peterson Crisanto, Jadson André, Miguel Pupo, Deivid Silva, Yago Dora e Caio Ibelli (estes dois últimos na mesma bateria, a 12ª) também estão na disputa em Margaret River.