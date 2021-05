Tênis brasileiro se despede do Aberto de Roma nas oitavas de final

A quinta-feira (13) não foi boa para o tênis brasileiro no Aberto de Roma (Itália), um dos mais importantes no circuito mundial após os Grand Slams.. As duplas da paulista Luísa Stefani com a norte-americana Hayley Carter, e do gaúcho Marcelo Demoliner com o russo Daniil Medvedev foram superadas nas oitavas de final.

Stefani e Carter perderam para as favoritas, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

“Agora vamos ter algumas semanas de descanso, vamos recuperar mentalmente e fisicamente. Tem sido uma gira longa e cansativa e vamos tirar coisas positivas e que aprendemos desse último mês para chegarmos firmes em Roland Garros", disse Stefani, após o jogo, em depoimento à assessoria de imprensa.

Já Demoliner e Medvedev - número dois do mundo nas simples - suaram a camisa no saibro italiano após perderem o primeiro set (6/3) para os franceses Adrian Mannarino e Benoit. Na parcial seguinte, a parceria Brasil-Rússia conseguiu fazer 7/6, levando a decisão para o tiebreak. NO entanto, os franceses levaram a melhor por 7/2, fechando com vitória por 2 sets a 0, após uma hora e 14 minutos de embate.