Vôlei: Seleção masculina enfrenta Venezuela nesta sexta no RJ

Nesta sexta-feira (21), a partir das 19h (horário de Brasília), a seleção brasileira masculina de vôlei volta às quadras para o primeiro da série de três amistosos contra a Venezuela. Na Arena Carioca 3, no Rio de Janeiro (RJ), o duelo dá andamento a preparação da equipe nacional visando a participação na Ligas das Nações e nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em reta final de recuperação depois de uma internação por covid-19, o técnico Renan Dal Zotto continua afastado do comando da equipe. O time será dirigido pelo assistente, Carlos Schwanke, nessa série de amistosos. Atualmente, o grupo conta com 18 atletas e a expectativa é que todos tenham oportunidades. “Nossa missão é preparar o time da melhor forma possível para as competições internacionais. Somos os atuais campeões olímpicos, então a responsabilidade é enorme”, disse Carlos Schwanke à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBV). “Após um mês de treino em Saquarema, é claro que tem uma dose de ansiedade. Jogar contra a Venezuela, que vem em um momento muito bom, pode nos trazer muitos dados e informações que nos mostrarão onde estamos, e como cada atleta está”, completou.

Falando à CBV, o capitão Bruninho destacou a força do conjunto como trunfo da equipe brasileira. “Estou com um misto de ansiedade e motivação para voltar a jogar com a seleção. Queremos jogar bem, fazer acontecer, então o frio na barriga é natural. Nosso diferencial é a força do grupo, temos atletas que podem entrar a qualquer momento e mudar os rumos de uma partida”. Brasil e Venezuela voltam a se enfrentar no sábado (22), às 17h. No domingo (23), às 10h, acontece o último dos três amistosos.

A Liga das Nações dessa temporada ocorrerá em sistema de bolha na cidade de Rimini, na Itália, em ambos os naipes entre os dias 25 de maio e 27 de junho. O time masculino estreia na sexta-feira (28) contra a Argentina. No sábado (29), pega os Estados Unidos e no domingo (30) enfrenta o Canadá.