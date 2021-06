Após tropeços, Cruzeiro e CRB buscam primeira vitória na Série B

Neste domingo (6), às 18h15 (horário de Brasília), Cruzeiro e CRB se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, atrás da primeira vitória na edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela segunda rodada da competição.

A Raposa estreou com derrota, 3 a 1 para o Confiança, no Batistão, em Aracaju, quando teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo, o volante Adriano e o goleiro Fábio. Na última quinta-feira (4), na vitória em casa por 1 a 0 sobre a Juazeirense, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Felipe Conceição mexeu no meio-campo e Adriano foi justamente um dos atletas sacados, dando lugar a Matheus Neris, que deve ser titular novamente. No gol, Lucas França é o substituto imediato. O lateral Klebinho, após contato com uma pessoa com sintomas do novo coronavírus (covid-19), foi afastado preventivamente dos treinos.

Ajustes finais do técnico Felipe Conceição no elenco celeste para o duelo contra o CRB, válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série B.



Confira na galeria como foi o treino deste sábado na Toca da Raposa 2.



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/7yoTg9PxE5 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 5, 2021

“Fiquei muito feliz. A gente espera por uma oportunidade e o professor Felipe passa muita confiança para continuarmos trabalhando. Vínhamos de três derrotas seguidas, difícil, pressão, gera um pouco de desconfiança, mas nosso grupo é forte, é bom. Vamos conseguir sair dessa”, afirmou Matheus Neris em entrevista coletiva na última sexta-feira (4).

A provável Raposa neste domingo terá: Lucas França; Raul Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Neris, Rômulo e Rafael Sobis; Bruno José, Airton e Bissoli.

O CRB largou um pouco melhor na Série B que o Cruzeiro. Perdia por 2 a 0 para o Remo no Rei Pelé, em Maceió, mas buscou o empate em 2 a 2. Na última quinta, também pela Copa do Brasil, o Galo de Campina foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras em casa. O técnico Allan Aal tem caras novas à disposição para encarar os mineiros. O atacante Alisson Farias (ex-Vitória) e o lateral Celsinho (ex-Vila Nova) estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O volante Wesley, por sua vez, ainda se recupera de lesão e é desfalque.

Equipe treinou, jantou e seguiu em viagem para o próximo desafio no @BrasileiraoB ⚽️🚩



📷 Francisco Cedrim pic.twitter.com/cd6Vd8AlpB — CRB (@CRBoficial) June 4, 2021

O Galo deve atuar com: Diogo Silva; Reginaldo (Celsinho), Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Erik, Hyuri e Ewandro (Alisson Farias).