Athletico-PR avança às semifinais do Estadual após empate com Paraná

O Athletico-PR está na semifinal do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira (16), o Furacão empatou sem gols com o Paraná na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de volta do confronto pelas quartas de final. A equipe rubro-negra, atual tricampeã, beneficiou-se da vitória por 2 a 0 na partida de ida, em 24 de maio, na Vila Capanema, também na capital.

Na próxima fase, o time comandado pelo português António Oliveira enfrentará o FC Cascavel. As datas do confronto ainda não foram definidas pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). No outro duelo semifinal, o Londrina saiu na frente do Operário ao vencer o jogo de ida, disputado na última quarta-feira (9), no estádio do Café, em Londrina (PR), por 1 a 0. O Tubarão tem a vantagem do empate na volta, marcada para 6 de julho, às 16h (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Apesar da necessidade de vitória ser paranista, foi do Athletico-PR, mesmo poupando titulares, o domínio do primeiro tempo. Aos 21 minutos, o zagueiro Felipe Aguilar assustou em uma cabeçada na trave. O Furacão também chegou perto em uma finalização na entrada da área do atacante Renato Kayzer, aos 25, e em uma cobrança de falta do meia Jadson, no lance seguinte. Aos 30, Kayzer mandou de cabeça, por cima da meta.

Sem poder contar com reforços trazidos para a Série C do Campeonato Brasileiro, que não estavam inscritos no Estadual, o Tricolor chegou com perigo somente após o intervalo. Aos 24 e aos 27 minutos, o atacante Gustavo França, dentro da área, ficou no quase em arremates que passaram muito perto das traves esquerda e direita, respectivamente. Foi só.

As equipes voltam a se concentrar nos respectivos campeonatos nacionais. No sábado (19), às 17h, o Paraná visita o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela quarta rodada da Série C. O Athletico-PR joga no domingo (20), em casa, às 18h15, diante do Atlético-GO, pela quarta rodada da Série A.