Atlético-GO tira invencibilidade do Fluminense no Brasileiro

O Atlético-GO tirou a invencibilidade do Fluminense na atual edição do Campeonato Brasileiro, em partida realizada na noite desta quarta-feira (23) no estádio Antônio Accioly. O Dragão venceu o triunfo, válido pela 6ª rodada da competição, por 1 a 0 graças a gol do zagueiro Nathan Silva.

VITÓRIA DO DRAGÃO! Em jogo tenso, o Dragão venceu o Fluminense por 1 a 0. Nathan marcou o gol Atleticano! EM FRENTE, MEU DRAGÃO! 🇹🇹🔥💥⚽👊 #Dragão pic.twitter.com/JOQHUcAdU8 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 24, 2021

A primeira chance da partida foi do atacante Fred, aos 26 minutos da primeira etapa. Mas a equipe da casa respondeu com Natanael, aos 34, e com Igor Cariús, aos 49. Logo no início da etapa final, logo aos dois minutos, o artilheiro tricolor teve outra boa chance, quando, após cobrança de escanteio, cabeceou com perigo.

Mas o jogador mais eficiente da noite foi o zagueiro Nathan Silva, que, aos 34, cabeceou com precisão após cruzamento de Arthur para superar o goleiro Marcos Felipe.

O primeiro gol com a camisa do Atlético Goianiense! O @Nathan97Oficial merecia e o gol veio! ⚽💥🇹🇹 #Dragão

📸: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/9RgtduiT50 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 24, 2021

Com o triunfo, o Dragão assumiu a 5ª posição com 10 pontos. Já o Fluminense ficou na 8ª posição com nove pontos. O Tricolor carioca tem a oportunidade de se recuperar no próximo domingo (27), quando recebe o Corinthians no Rio de Janeiro. Um dia depois, o Atlético-GO tenta manter o bom momento contra o líder Bragantino.