Brasil perde para EUA na semifinal da Copa América de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada por 71 a 60 pelos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (18), na semifinal da Copa América da modalidade realizada em Porto Rico. A derrota retirou a equipe do técnico José Neto da final do torneio, mas a campanha de quatro vitórias em seis jogos garantiu ao time verde e amarelo uma das quatro vagas para o Pré-Mundial.

No próximo sábado (19), o time brasileiro ainda volta à quadra para disputar a medalha de bronze contra o vencedor de Canadá e Porto Rico, que se enfrentam às 22h10 (horário de Brasília) desta sexta-feira (18).

Até o intervalo da partida, a seleção brasileira vinha fazendo uma grande partida. Na primeira parcial, a vitória foi verde e amarela por 21 a 13. E, ao final do segundo quarto, o Brasil ainda estava na frente por 33 a 25. Mas, a partir daí, a seleção americana, que participa do torneio com um time universitário, reagiu e dominou as ações. Ao final da terceira parcial, a vantagem já era dos Estados Unidos, de 50 a 43. E, no final do jogo, o placar apontou 71 a 60.

A principal jogadora da partida foi a americana Elissa Cunane, que marcou 19 pontos. Pelo Brasil, Thayná Silva foi o destaque ao anotar 14 pontos.

O Pré-Mundial de 2022 terá quatro grupos com quatro seleções em quatro sedes diferentes, com todos jogando contra todos dentro das chaves. E os três melhores se garantem no Mundial do próximo ano.