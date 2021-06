Brasileiro Feminino: Flamengo bate Avaí/Kindermann no fim e segue vivo

O Flamengo está vivo na briga pela classificação às quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste sábado (19), as Rubro-Negras derrotaram o Avaí/Kindermann, concorrente direto pela última vaga à próxima fase, por 1 a 0 no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

O triunfo veio graças a um golaço de falta da meia Ana Carla, aos 41 minutos da etapa final. Na entrada da área pela direita, a camisa 10 cobrou o tiro livre com categoria, no ângulo da goleira Bárbara, convocada na última sexta-feira (18) pela técnica Pia Sundhage para a seleção que disputará a Olimpíada de Tóquio (Japão).

FIM DE JOGOOOO! Com um golaço de Ana Carla de falta nos últimos minutos, o Flamengo vence o Avaí Kindermann por 1 a 0 e segue na briga por uma vaga nas quartas de final do @BRFeminino!

As cariocas não dependem só de si para ficarem com a vaga. Em nono lugar, com 18 pontos, o clube da Gávea terá de vencer a Ferroviária na próxima quinta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e torcer para que o Avaí/Kindermann não some pontos contra o Corinthians, no mesmo dia e horário, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC). As catarinenses estão em oitavo, com 20 pontos. As Leoas Avaianas se classificam com um empate - mesmo que terminem a primeira fase com a mesma pontuação das rubro-negras - por terem mais vitórias.

Em outro duelo deste sábado, São José e Ferroviária não saíram do zero no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). As Meninas da Águia permanecem na zona de rebaixamento, com dez pontos, na 13ª posição, enquanto as Guerreiras Grenás, já garantidas nas quartas de final, assumiram provisoriamente o quinto lugar, com 24 pontos, superando o Internacional - que ainda joga na rodada - no saldo de gols (cinco a três).

As joseenses, tricampeãs da Libertadores, encerram a participação na primeira fase nesta quinta, às 15h, diante do Napoli-SC no Centro de Treinamento Água Amarela, em Chapecó (SC), precisando vencer e contar com outros resultados para garantir a permanência na elite. As grenás, atuais campeãs sul-americanas, buscam um lugar entre as quatro primeiras, para terem a vantagem de decidirem o confronto das quartas de final em casa.