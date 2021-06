Copa América: Argentina e Chile empatam em 1 a 1 no Rio de Janeiro

A Argentina iniciou a sua caminhada na Copa América com um empate em 1 a 1 com o Chile, em partida realizada nesta segunda-feira (14) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni abriu o placar graças a um belo gol de falta de Messi, mas Eduardo Vargas conseguiu igualar o jogo válido pela primeira rodada do Grupo A.

#CopaAmérica 🏆



¡Final del partido! @Argentina y @LaRoja igualaron 1-1 en el primer partido del Grupo A. Lionel Messi 🇦🇷 y Eduardo Vargas 🇨🇱 marcaron los goles ⚽



🇦🇷 Argentina 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/Nqvgx69a9x — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

Em busca de colocar ponto final em um incômodo jejum que começou em 1993, quando ergueu o seu último troféu (justamente o da Copa América), a Argentina partiu para cima dos chilenos logo nos primeiros minutos. Aos sete minutos, Messi recebeu de Tagliafico, ajeitou e bateu de canhota, mas a bola foi para fora. Aos 11, o centroavante Lautaro Martinez quase abriu o placar com uma finalização no segundo pau.

Os argentinos chegaram novamente com perigo aos 15 e aos 16, em oportunidades criadas por Nicolás González. Porém, aos 31 o volante Pulgar deu um carrinho por trás em Lo Celso. Messi foi para a cobrança e, com muita precisão, balançou as redes no Estádio Nilton Santos.

Aos 36, Lautaro perdeu outra grande oportunidade, mas a vantagem argentina perdurou até o intervalo.

Na etapa final, o Chile voltou mais disposto. Aos sete minutos, em duas oportunidades, o empate não veio por muito pouco. Primeiro com Vargas e depois com Vidal. No segundo lance Tagliafico acabou atingindo o volante chileno. Após muita reclamação, o juiz acabou contando com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) para confirmar a penalidade máxima.

O próprio Vidal foi para a cobrança, o goleiro Martínez defendeu, a bola bateu no travessão e, na volta, Eduardo Vargas mandou para as redes de cabeça. Depois, a igualdade de 1 a 1 perdurou até o final dos 90 minutos.

Ainda nesta segunda, a partir das 21h (horário de Brasília), Paraguai e Bolívia fecham a primeira rodada do Grupo A da competição no estádio Olímpico de Goiânia. A segunda rodada do Grupo A será disputada na sexta-feira (18), com Chile e Bolívia, a partir das 18h na Arena Pantanal, e Argentina e Uruguai, a partir das 21h no Mané Garrincha.