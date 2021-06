Copa do Brasil: ABC-RN supera desvantagem, vence Chape e vai oitavas

O ABC-RN está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (9), o Alvinegro derrotou a Chapecoense por 3 a 0 no Frasqueirão, em Natal, revertendo a vantagem do Verdão do Oeste, que tinha vencido por 3 a 1 a partida de ida do confronto pela terceira fase, há uma semana, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

INCRÍVEL! 😱😱



O @ABCFC reverteu a vantagem, fez 3 a 0 sobre a @ChapecoenseReal e avançou às #OitavasDeFinal! 👏



📸: Reprodução Internet#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/9KotawXtOY — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 9, 2021

O adversário na sequência da competição será definido por sorteio. A classificação garante R$ 2,7 milhões aos cofres do clube nordestino. A premiação é destinada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) às equipes que avançam às oitavas. Envolvido na Copa do Brasil desde a primeira fase, o time potiguar havia arrecadado R$ 2,9 milhões no torneio após eliminar Rio Branco de Venda Nova-ES e Botafogo.

O Alvinegro saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta do volante Marcos Antônio que desviou na barreira e enganou o goleiro Tiepo. A Chapecoense pressionou atrás do empate e teria igualado aos 29 minutos, não fosse o corte salvador do lateral Bruno Souza, em cima da linha, após desvio do zagueiro Derlan.

Aos 38 minutos, o lateral Netinho bateu o lateral na área, Derlan errou na tentativa de cortar e deixou a bola para o atacante Wallyson finalizar e ampliar para o ABC, igualando o placar agregado. O Verdão teve a chance para descontar aos 42, em pênalti cometido pelo zagueiro Helitão, que tocou a bola com a mão na área. Anselmo Ramon bateu de cavadinha, mas acertou o travessão. O atacante teve nova oportunidade aos 46, em cabeçada que também parou na trave.

MEU ABC É GIGANTE! MEU ABC É GIGANTE! MEU ABC É GIGANTE!



ESTAMOS NA 4ª FASE DA COPA DO BRASIL!!!



TEM QUE RESPEITAR O MAIOR CLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE!!! pic.twitter.com/0hVJgSff7E — ABC Futebol Clube (@ABCFC) June 9, 2021

No segundo tempo, o goleiro Wellington brilhou com pelo menos seis grandes defesas, sendo três em um único lance, aos 19 minutos, em tentativas dos atacantes Bruno Silva e Ravanelli, dentro da área. O ABC, mais eficiente, não desperdiçou a primeira boa chance que teve na volta do intervalo. Aos 25 minutos, o meia Alan Pedro cruzou pela esquerda e o atacante Éderson completou para as redes. A Chape sentiu o terceiro gol e não teve forças para buscar o resultado.

As equipes se voltam às respectivas divisões nacionais. Neste domingo (13), o ABC recebe o Souza-PB às 16h (horário de Brasília) pela segunda rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 20h30, a Chapecoense joga em casa contra o Ceará pela terceira rodada da Série A.