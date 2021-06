Copa do Brasil: Avaí e Athletico-PR empatam em jogo de ida em SC

O Avai empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR nesta quinta-feira (3), na Ressacada, em Florianópolis, e adiou para a próxima quarta (9) a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo e último jogo da terceira fase da competição será na Arena da Baixada, em Curitiba. Quem vencer, passa de fase. Como o gol fora de casa não serve mais de critério de desempate no torneio, qualquer igualdade em Curitiba levará a definição da vaga para as penalidades.

Empate no primeiro jogo da terceira fase.

Na casa do time catarinense, quem abriu o placar foi o Furacão, com o atacante Renato Kayzer. E foi um gol bem esquisito. Aos 34 minutos da etapa inicial, depois do bate e rebate dentro da área, a zaga do Avaí deu um balão para afastar o perigo, mas a bola bateu no avante do Athletico e foi para o fundo das redes. Antes disso, no primeiro tempo, a partida teve pouca emoção. Aos quatro, depois da falha do goleiro do Avaí, Kayzer driblou um adversário, mas bateu em cima do goleiro. E, aos 25, Carlos Eduardo bateu de esquerda, mas Glédson do Avaí fez a defesa com segurança.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!



Na etapa final, o cenário da partida teve pouca alteração. Os paranaenses seguiram com um leve domínio do jogo, mas sem criar grandes oportunidades. Até que aos 29 minutos, os donos da casa arrancaram o empate. O atacante Jonathan recebeu passe na área e girou para acertar um belo chute cruzado.

O próximo compromisso do Furacão será no domingo (6) contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Também no domingo (6), o Leão da Ilha encara em casa o Vila Nova, pela Série B.