Copa do Brasil: Flu visita Bragantino em busca de vaga nas oitavas

Bragantino e Fluminense voltam a se enfrentar nesta -feira (9), pela Copa do Brasil, dessa vez no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time carioca entra em campo com vantagem, pois venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Já a equipe paulista, precisa, no mínimo, devolver o placar para definir a classificação na cobrança de pênaltis. O duelo começa às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, e comentários de Waldir Luiz e Bruno Mendes.

🎵 VAMOS FLUMINENSE COM GARRA E COM RAÇA 🎵



É #DIADEFLU! É DIA DE MAIS UMA DECISÃO PRO #TIMEDEGUERREIROS NA @COPADOBRASIL! VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/NJlpe36epC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 9, 2021

"A gente espera um adversário forte e que vai buscar tirar esta diferença”, afirmou Roger Machado, técnico do Tricolor carioca, que não perde há quatro partidas.

Nesta noite, o Fluminense não poderá contar com o zagueiro Nino, convocado para os últimos dois amistosos da seleção olímpica brasileira. Outro desfalque será o meia Cazares. O equatoriano já vestiu a camisa do Corinthians nesta edição da Copa do Brasil e, pelo regulamento, não pode mais defender nenhum clube.

A esperança Fluminense é de que o atacante Fred, em grande fase, balance as redes. Atual artilheiro da competição, com 34 gols, Fred busca empatar Romário, maior goleador da Copa do Brasil, que marcou marcou 35 vezes.

Prontos para a decisão! 🤜🏾🤛🏾



Nesta terça-feira, o #MassaBruta encerrou a preparação para o duelo de volta da terceira fase da @CopadoBrasil do Brasil, contra o Fluminense.



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/X0helKjDNT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 8, 2021

O Bragantino vem de um empate em 3 a 3 com o Bahia, pela Série A pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri tem três titulares no departamento médico, além da ausência do meia Claudinho e do goleiro Cleiton, ambos chamados para a seleção olímpica.

“O Tricolor Carioca é favorito porque vem jogando bem e construiu uma boa vantagem no primeiro duelo. O Bragantino pode reverter a situação, mas o time do Barbieri perde muito com a ausência do Claudinho”, analisa Waldir Luiz, comentarista da Rádio Nacional.