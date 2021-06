Coritiba bate Guarani e assume vice-liderança da Série B

O Coritiba foi até o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e derrotou o Guarani por 2 a 0 para ficar na vice-liderança da Série B do Brasileiro com 13 pontos. Já o Bugre terminou a 7ª rodada da competição na 8ª posição com nove pontos após o revés.

#GUAxCFC - 0x2 - FIM DE JOGO!



Terceira vitória consecutiva do Coxa no Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde sobe para a 2ª posição da tabela! #CoxaSempre 🇳🇬⚽💪 pic.twitter.com/O7iG92Z82X — Coritiba (@Coritiba) June 26, 2021

Mesmo jogando fora de casa, o Coxa conseguiu dominar a primeira etapa. A primeira oportunidade surgiu logo aos 12 minutos. O lateral Natanael, dentro da área, cabeceou para fora. Mas, aos 20 minutos a bola foi para as redes, quando Robinho cruzou e Luciano Castán cabeceou para abrir o placar para o Coritiba.

O Bugre respondeu aos 22, quando Júlio César bateu e o goleiro Wilson espalmou. Aos 27, o time da casa chegou outra vez com Eliel. De voleio, ele mandou para as redes, mas pelo lado de fora.

Na abertura do segundo tempo, Robinho cruzou e achou Léo Gamalho sozinho na segunda trave, mas o centroavante mandou de cabeça para fora. Na sequência, Davó fez boa jogada para o Guarani e chutou para o gol. A bola só não entrou porque o lateral Natanael afastou quase em cima da linha.

O Guarani continuou tentando o empate. Aos 11, o goleiro Wilson fez uma excelente defesa após jogada de Diogo Mateus e conclusão de Eliel. Aos 18, o Guarani colocou o goleiro Wilson para trabalhar mais uma vez. Depois Allanzinho soltou uma bomba para tentar deixar tudo igual no placar.

Após um longo espaço de tempo, o Coxa voltou a ameaçar aos 22 minutos, quando Val cruzou da direita, Léo Gamalho escorou e Waguininho se antecipou à zaga para mandar a bola raspando o travessão. Até que, aos 34, o time do Paraná matou a partida. Val cruzou da esquerda e Léo Gamalho, nas costas da zaga, só deslocou o goleiro para fazer 2 a 0.

Na próxima terça-feira (29), o Coritiba tentará manter a boa fase jogando a próxima rodada contra o Confiança fora de casa. A chance para o Guarani buscar a recuperação será contra o Cruzeiro, na quarta-feira (30), em Minas Gerais.