De saída, Loew é responsabilizado por eliminação da Alemanha na Euro

A Alemanha voltou para casa nesta quarta-feira (30) depois de perder para a Inglaterra nas oitavas de final de Euro 2020, e o técnico Joachim Loew, que está de saída do cargo, foi o centro das críticas duras após mais uma eliminação precoce em um torneio.

Loew, que tinha contrato até 2022, mas que na esteira de vários resultados ruins decidiu em março deixar o time após a Euro, deveria ter partido muito antes, acreditam muitas pessoas.

"É cedo demais para analisar o que funcionou e o que não funcionou", disse Loew em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30) de volta à base bávara do elenco. "Algumas coisas funcionaram muito bem, outras não." "O que sei é que nestas quatro semanas e meia investimos tudo que tínhamos. Entrar em detalhes agora sobre o que deu errado faz pouco sentido para mim. Assumo a responsabilidade total pela derrota de ontem e pela eliminação precoce no torneio."

A eliminação chocante da Alemanha na Copa do Mundo de 2018 e seu rebaixamento na primeira edição da Liga das Nações no mesmo ano aturdiu os torcedores, que exigiram a troca do treinador que os levou ao título do Mundial de 2014.

Mas a reforma de Loew nunca foi finalizada, tendo sido abreviada pela pandemia de covid-19 e por resultados ruins, incluindo a derrota de 6 a 0 para a Espanha e um fiasco em casa diante da Macedônia do Norte em uma partida da eliminatória para a Copa do Mundo.

Apesar de muitas mudanças no time nos últimos três anos, Loew optou por um estilo de jogo ao qual os jogadores não estavam acostumados em seus clubes, com uma defesa de três homens.