Goiás derrota Vasco e entra no G4 da Série B

O Goiás derrotou o Vasco por 1 a 0, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 8ª rodada da Série B. Com o triunfo na partida desta quarta-feira (30), o Esmeraldino ficou colado aos líderes na 3ª posição, com 15 pontos, três abaixo do líder Náutico. Com 10 pontos, o Vasco aparece na 8º posição.

O único gol do jogo foi marcado já na reta final da partida, aos 35 minutos do segundo tempo. O meia Everton Brito aproveitou rebote de conclusão de Miguel Figueira na trave e mandou para o fundo das redes.

No próximo sábado (3), o Goiás visita o Vitória. No mesmo dia, o Vasco busca a reabilitação em São Januário contra o Confiança.

Cruzeiro e Guarani empatam em 3 a 3

Quem empatou nesta rodada foi o Cruzeiro, que ficou no 3 a 3 com o Guarani no Mineirão. A primeira vez que as redes balançaram em Belo Horizonte foi aos cinco minutos de jogo, quando o atacante Bruno Sávio desviou de cabeça uma cobrança de escanteio para abrir o placar para o Bugre.

Depois veio uma virada relâmpago. Aos 19 minutos, o Cruzeiro empatou com uma infelicidade do zagueiro Thales, que marcou contra ao tentar cortar cobrança de escanteio. Aos 22, o zagueiro Léo pulou alto para cabecear e fazer 2 a 1 para a Raposa.

Mas, 10 minutos depois o Guarani deixou tudo igual, graças a gol de Bruno Sávio. Porém, o time de Belo Horizonte voltou a ficar em vantagem, quando, aos 44, o volante Matheus Barbosa fez de cabeça.

O empate final saiu apenas aos 23 minutos do segundo tempo, quando o meia Régis tabelou com Davó e fintou um adversário antes de fechar o placar com um golaço.

Com o resultado a Raposa segue na parte de baixo da tabela, na 14ª posição com oito portos. O Guarani aparece em 10º, com 10 pontos. A próxima chance de o Cruzeiro somar mais três pontos será no sábado (3), contra o Brasil em Pelotas. Já no domingo (4), o Guarani recebe o Brusque em Campinas.

Avaí derrota Londrina por 3 a 1

O Avaí conseguiu uma importante vitória sobre o Londrina por 3 a 1 jogando no estádio do Café. Com o resultado o Leão deu um salto na tabela e agora é o 9º colocado com 10 pontos. Já o Tubarão paranaense continua em situação difícil, sendo o 16º com sete pontos.

Na próxima rodada, o Avaí tenta seguir subindo na tabela contra o Botafogo na Ressacada no sábado. No mesmo dia, o Londrina vai até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa.