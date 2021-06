Liga das Nações: Brasil termina 1ª fase com vitória e enfrenta Japão

A seleção brasileira de vôlei feminino conheceu neste domingo (20) o adversário pelas semifinais da Liga das Nações, disputada em Rimini (Itália). Dono da segunda melhor campanha geral, o Brasil terá pela frente o Japão, que derrotou a Sérvia por 3 sets a 0 (25/12, 25/22 e 25/15) pela 15ª e última rodada da primeira fase, garantindo o terceiro lugar. O duelo será na próxima quinta-feira (24), às 11h (horário de Brasília).

As brasileiras também encerraram a participação na primeira fase com vitória: 3 a 1 sobre a Turquia (25/18, 25/16, 25/27 e 25/14), rival que acabou ficando na quarta posição, também classificada às semifinais. Na quinta, às 14h30, as turcas serão adversárias da seleção dos Estados Unidos, que ganhou as 15 partidas disputadas até o momento.

#LigaDasNações: Brasil vence Turquia por 3 sets a 1 (25/18, 25/16, 25/27 e 25/15) e encerra fase de classificação em segundo. Time verde e amarelo duelará com o Japão na semifinal na próxima quinta-feira. @TandaraCaixeta foi a maior pontuadora, com 19 pontos! Parabéns! 💚🏐😀 pic.twitter.com/IzvwRCMyiS — CBV (@volei) June 20, 2021

Apesar de estar com a vida resolvida na primeira fase, o Brasil não se poupou e mostrou autoridade nos três sets que venceu, tendo dificuldades somente na terceira parcial, a única vencida pelas turcas. Com 19 pontos, a oposto Tandara foi o destaque da seleção, junto da central Fernanda Garay (13 pontos) e da líbero Camila Brait, que se sobressaiu na defesa.

Nesta segunda-feira (21), quem volta a quadra é a seleção masculina, líder do naipe masculino da Liga das Nações. Às 11h30, os brasileiros enfrentam a Itália em busca da 12ª vitória na primeira fase. A equipe venceu 11 vezes (com apenas uma derrota) e somou 32 pontos até o momento, dois a mais que a Polônia, segunda colocada.

Na terça-feira (22), às 14h30, o Brasil encara a Alemanha. Por fim, na quarta-feira (23), a seleção encerra a participação na primeira fase diante da Rússia, às 16h. As semifinais serão no próximo sábado (26) e a final no domingo que vem (27).

A equipe masculina é comandada em Rimini pelo auxiliar Carlos Schwanke. O técnico Renan dal Zotto se recupera de complicações provocadas pelo novo coronavírus (covid-19) e está no Brasil. Tanto entre os homens, como entre as mulheres, a competição na Itália é a última antes da Olimpíada de Tóquio (Japão).