Londrina bate Operário em primeiro jogo da semifinal do Paranaense

O Londrina saiu na frente na busca por uma vaga na final do Campeonato Paranaense ao vencer em casa, por 1 a 0, o Operário Ferroviário, com gol do atacanate Danilo. A partida, a primeira das semifinais do Estadual, ocorreu no Estádio do Café, em Londrina (PR). O jogo da volta será no dia 6 de julho, na casa do Fantasma: o estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O Fantasma terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para carimbar a vaga na final. Se ganhar por apenas um gol de diferença, a classificação será definida na cobrança de pênaltis.

Na etapa inicial, a primeira chance foi do Operário. Aos nove minutos, o Fantasma teve duas belas oportunidades. Na segunda, o goleiro César, do Londrina, salvou em cima da linha. Logo na sequência, aos 13, foi a vez do Tubarão chegar com força. Douglas Santos pegou o rebote e mandou a bola muito perto do gol do Operário. Nos últimos 45 minutos, o cenário não se alterou.

Após o intervalo, uma das melhores chances dos donos da casa ocorreu aos 17 minutos. O meia Adenílson mandou um chute forte de fora da área, mas a bola passou raspando a trave adversária. Aos 29, o Operário quase abriu o placar com Tomas Bastos, em cobrança de falta pela direita: o goleiro César saiu, deu um tapa na bola e, no rebote, Odivan mandou muito perto do gol. Quando o jogo se encaminha para o 0 a 0, o Londrina marcou. Aos 39, o atacante Danilo dominou na entrada da área, limpou a marcação e bateu forte no canto do goleiro Thiago Braga para balançar as redes e fazer o gol do jogo.

Os dois times voltam a jogar no próximo domingo (13) pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário visitará o Vitória, em Salvador, e o Londrina enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira.