Olimpíada: Fernando Reis e Jaqueline Ferreira se classificam

Nesta sexta-feira (11), a Federação Internacional de Levantamento de Pesos (IWF) divulgou a lista inicial de atletas classificados os Jogos Olímpicos de Tóquio. Dois brasileiros já estão confirmados na disputa: Fernando Reis (+109kg masculino) e Jaqueline Ferreira (87kg feminino).

Será a 3ª participação da dupla nos Jogos Olímpicos

O prazo final para a classificação de outros atletas é o dia 5 de julho. Nesta data a IWF deve apresentar revisões por conta de punições aos países e atletas que testaram positivo nos exames antidoping realizados anteriormente. A seleção brasileira pode ter mais três nomes: Luana Madeira (49kg feminino), Rosane Santos (55kg feminino) e Serafim Veli (96kg masculino).

Na lista divulgada nesta sexta, os atletas da Colômbia ainda estão presentes. Só que a IWF comunicou o terceiro teste positivo dos atletas do país no ano, o quinto no ciclo olímpico. E, de acordo com as determinações da Federação e do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Agência Internacional de Testagem (ITA), os países com três casos positivos no ciclo olímpico podem ser excluídos dos Jogos. Com isso, Jhonatan Rivas Mosquera, da categoria de Serafim, não poderia disputar e abriria a vaga das Américas. Serafim ganharia a vaga nesse caso. Luana e Rosane dependem de pelo menos duas punições cada para alcançarem a meta.

Fernando Reis, medalhista de bronze no Mundial de 2018, se garantiu por estar em terceiro lugar no ranking olímpico da categoria +109kg (apenas dos atletas elegíveis para Tóquio), com 3.558,3317 pontos. Os oito primeiros colocados de cada categoria conquistaram a vaga diretamente. Jaqueline entra na lista como melhor ranqueada das Américas em sua categoria. “Fiquei aflita, esperando oficializar. Parece que cada minuto demorava três dias! É sempre uma emoção muito grande. Por mais que seja a terceira, é como se fosse a primeira. Pois é o topo, é o sonho máximo de um atleta. Como eu fiquei devendo na última, queria muito ir nessa. A primeira vez foi tão bonita, na segunda não foi do jeito que a gente esperava. Vou fazer o melhor, representar bem o Brasil”, diz Jaqueline Ferreira, que já disputou os Jogos de Londres 2012 e Rio-2016, à Confederação Brasileira da modalidade (CBLP).