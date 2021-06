Ponte Preta bate CSA e alcança primeira vitória na Série B

A Ponte Preta derrotou o CSA por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (30) no estádio Moisés Lucarelli, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória do time de Campinas no torneio. Porém, os três pontos não foram suficientes para retirar o time do último lugar na tabela de classificação.

Com gols de Moisés e Thalles, Ponte vence o CSA por 2 a 1 e conquista a primeira vitória na série B. - https://t.co/GOW0ya6AIs pic.twitter.com/FmLb1UHYje — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) June 30, 2021

Agora, a Macaca tem seis pontos em oito jogos disputados. O CSA ocupa a 12ª posição com oito pontos em sete jogos disputados. Pela Ponte Preta marcaram o atacante Moisés e o meia Thalles. Os visitantes descontaram com Dellatorre.

O primeiro gol saiu aos 40 da etapa inicial, após saída errada dos alagoanos. Dawhan tocou para o avante Moisés, que fuzilou o goleiro Thiago Rodrigues. Depois saiu o empate aos 15 minutos do segundo tempo, quando Dellatorre rolou para o fundo das redes após jogada de Renato Cajá. Porém, o placar ficou assim por muito pouco tempo. Aos 20, a Macaca voltou a ficar na frente novamente, quando Thalles, de carrinho, completou jogada do atacante Rodrigão.

Pela 9ª rodada, a Ponte Preta visitará o Vila Nova em Goiânia no sábado (3), dia no qual o CSA fará clássico com o CRB no estádio Rei Pelé.

Brusque vence Brasil de Pelotas

Quem também triunfou foi o Brusque, que superou o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina. A derrota deixou o Xavante gaúcho na zona do rebaixamento, na 19ª posição com apenas seis pontos em oito partidas. Já o Brusque aproveitou a chance de encostar nos líderes, e pulou para a 4ª posição com 13 pontos em sete jogos.

Brusque vence o Brasil de Pelotas dentro do Gigantinho! 🇱🇹



O gol foi marcado pelo artilheiro da competição @Junior9Edu!



Fotos: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC pic.twitter.com/mHhw3IAnT3 — Brusque FC (@Brusqueoficial) June 30, 2021

O gol dos catarinenses saiu aos 11 minutos da etapa final com o atacante Edu, que se antecipou aos zagueiros e concluiu de cabeça após Airton cruzar.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro no sábado, enquanto o Brusque visita o Guarani no domingo (4).