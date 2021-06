Prefeitura do RJ já recebeu protocolos sanitários da Copa América

A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira (11) que já recebeu o protocolo sanitário para as partidas que serão realizadas na cidade pela Copa América.

De acordo com o secretário de saúde Daniel Soranz, todos as medidas estabelecidas pela Conmebol estão de acordo com as regras municipais e o evento terá o máximo de segurança contra a pandemia de covid-19.

Já as aglomerações de torcedores na cidade serão fiscalizadas, conforme garantiu o prefeito Eduardo Paes. Ele acredita, no entanto, que elas deverão ser muito menores do que as já registradas em dias de clássicos, entre times do Brasil.

Ainda assim, Paes pediu a colaboração dos cariocas para cumprir as medidas de distanciamento e proteção contra o coronavírus.

A capital fluminense vai sediar sete jogos da Copa América no Estádio do Engenhão, na zona norte, e o primeiro será na próxima segunda-feira, 14.

A cidade também será o palco da grande final da Competição, no dia 10 de julho, no Maracanã.