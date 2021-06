Prestes a participar da sétima Olimpíada, Formiga chega ao São Paulo

Antes de integrar a seleção brasileira para disputar a sétima Olimpíada da carreira, a volante Formiga foi apresentada nesta terça-feira (22) como reforço da equipe feminina do São Paulo. A veterana, de 43 anos, estava no Paris Saint-Germain (França) e retorna ao Tricolor paulista depois de 21 anos.

Durante a apresentação, foi veiculado um vídeo com mensagens de boas vindas à camisa 8. Entre as personalidades que enviarem mensagens, estavam a campeã olímpica do salto em distância Maureen Maggi, a coordenadora de competições femininas das Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Aline Pellegrino; Hernanes, meia da equipe profissional masculina do Tricolor; e a técnica da seleção feminina, Pia Sundhage.

Em entrevista coletiva, Formiga revelou que um dos motivos para retornar ao São Paulo tem a ver com o pós-carreira, seja ainda em campo ou fora dele. O contrato como atleta é válido até o fim de 2022.

"[O projeto do São Paulo] É bem audacioso. Acredito que possa continuar aqui, trabalhar quem sabe na gestão, até mesmo no futuro como auxiliar técnica. Todos sabem do desejo que tenho de ser treinadora. Vejo o futebol brasileiro evoluindo. A gente não vê tantos placares elásticos [como antes]. Os times estão se fortalecendo e o futebol feminino só tem a ganhar. Espero que melhore nos próximos anos", disse a volante.

Formiga embarca para Portland (Estados Unidos) na sexta-feira (25) para três semanas de treinamentos com a seleção feminina. O período antecede a viagem da delegação para os Jogos de Tóquio. A reestreia pelo São Paulo ocorrerá somente em meados de agosto, após a Olimpíada, a partir das quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro.

A primeira passagem dela pelo São Paulo foi entre 1997 e 1999, período em que o clube era a maior potência da modalidade no país. Na ocasião, a jogadora dividiu o gramado com outros ícones do futebol feminino brasileiro, como Sissi, Kátia Cilene e Juliana Cabral. Foram três títulos e 20 jogos vestindo a camisa tricolor, com 19 vitórias e apenas um empate.