Representantes do Brasil em Tóquio no street masculino são definidos

A seleção brasileira de skate que estará nos Jogos de Tóquio foi completamente definida neste sábado (5), quando Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna garantiram vaga no street masculino no decorrer da disputa das semifinais do mundial da modalidade em Roma (Itália).

🚨 3 VAGAS OLÍMPICAS 🚨



O Time Brasil não para! 🇧🇷



A @cbskoficial revelou as últimas 3 vagas do street em #Tokyo2020



🛹 @kelvinhoefler

🛹 Felipe Gustavo

🛹 Giovanni Viana



Vamos atrás das medalhas! 💪



📸Julio Detefon/CBSK pic.twitter.com/LbDZjC2wfe — Time Brasil (@timebrasil) June 5, 2021

Kelvin Hoefler teve o melhor desempenho, ficando com a 3ª melhor pontuação das semifinais, e se classificando para a grande decisão do mundial, com os outros 7 melhores atletas do dia, que acontece no próximo domingo (6) a partir das 9h45 (horário de Brasília).

Felipe Gustavo, que ficou na 18ª posição, e Giovanni Vianna, na 19ª, não chegaram à final, mas garantiram matematicamente a vaga para a Olimpíada.

“É bem gratificante porque é a primeira vez que estaremos lá. Será uma experiência muito nova para mim e para todos. Não vejo a hora de chegar lá e representar o Brasil. A minha alegria é imensa. Levarei essa experiência para o resto da minha vida”, declarou Kelvin Hoefler à Confederação Brasileira de Skate (CBSk).