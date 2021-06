Roland Garros: Bruno Soares avança às oitavas do torneio de duplas

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray avançaram nesta quinta-feira (3) às oitavas de final de duplas de Rolang Garros, em Paris (França). A parceria Brasil-Reino Unido se classificou após derrotar a dupla formada pelo austríaco Oliver Marach e do paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 6/1, após uma hora e meia de jogo.

“Foi uma grande atuação. Bem melhor e bem diferente da primeira rodada, jogamos muito mais confiantes e executamos as coisas melhor. Muito feliz mesmo. O primeiro set foi muito disputado, com chances para os dois lados. O 5/5 foi o momento mais importante, nós salvamos alguns break points e dali crescemos muito no jogo, ganhamos 8 dos últimos 9 games e matamos o jogo em dois sets”, avaliou o mineiro após o jogo, em depoimento à assessoria de imprensa.

Nas oitavas de final, a dupla de Bruno Soares, atual número 12 do ranking de duplas da ATP, enfrentará os vencedores do duelo desta sexta (4), entre entre o alemão Krawietz e o romeno Tecau e Lu Yen, de Taiwan, e o japonês Nishioka.

Atual vice-campeão de Roland Garros, Bruno vai em busca do título inédito e do quarto troféu de Grand Slam (torneios mais importantes do tênis). Além do título no US Open em 2020 com Pavic, Bruno também foi campeão do Australian Open e do US Open em 2016, ambos com Jamie Murray.