Rômulo testa positivo para covid-19 e desfalca Vasco contra o Cruzeiro

O Vasco está pronto para o confronto com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (24), às 21h30min, no Mineirão, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe fez o último treino na manhã desta quarta-feira (23), no CT do Almirante.

O Gigante da Colina terá um grande desfalque. Rômulo testou positivo para Covid-19. O volante e o goleiro Vanderlei, também com Covid-19, ficam de fora. Para o gol, Lucão segue como titular. Já para substituir o camisa 8, o técnico Marcelo Cabo tem como opções Juninho, Michel, Andrey e Galarza. Na vitória sobre o CRB, Juninho entrou no lugar de Rômulo no decorrer da partida.

Se por um lado o Vasco perde um jogador importante para o sistema defensivo, por outro, o Cruzmaltino deve contar novamente com seu capitão. Contra o CRB, Leandro Castán voltou de lesão depois de mais de um mês sem jogar. Desde a sua saída, o time não se encontrou defensivamente e só não sofreu gol na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Boavista.

A vitória por 3 a 0, mesmo sofrendo pressão no início do segundo tempo, mostrou a importância do capitão. O lateral Zeca explicou a diferença que Leandro Castán faz em campo.

"Eu costumo até brincar com ele e com a rapaziada falando 'caramba, quando você está, você grita com os caras'. Não é que seja diferente, é que ele sabe liderar um grupo, por isso é o capitão do nosso time, tem o respeito de todos. Ele sabe a hora de colocar a palavra, a hora de fazer uma falta e a hora de falar com o juiz. É muito importante na nossa equipe, fico feliz que ele voltou bem, voltou sem dor e está de parabéns".

O adversário do Vasco desta quinta-feira não está bem na Série B. O Cruzeiro tem quatro pontos em cinco jogos e ocupa a 17º colocação, abrindo a zona do rebaixamento para a Série C. A Raposa precisa da vitória e Zeca espera um jogo mais aberto.

"Estudamos sobre o Cruzeiro e sabemos que é um grande time. Sabemos da dificuldade do campeonato e que vários jogos são truncados. O Cruzeiro joga mais com a bola, trocou de treinador há pouco tempo. Temos que ter frieza e tranquilidade para poder ganhar os três pontos".

A última vez que Vasco e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão foi no Brasileirão de 2019. Vitória da Raposa por 1 a 0, com gol de Maurício. Contudo, o último confronto entre as equipes no geral foi em São Januário, com vitória cruzmaltina. O gol do colombiano Fredy Guarín, aos 9 minutos do primeiro tempo, praticamente definiu o rebaixamento da equipe celeste para a segunda divisão.