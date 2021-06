Santa Cruz e Floresta não saem do zero na Série C

Jogando no estádio do Arruda, em Recife, Santa Cruz e Floresta tentaram, mas não conseguiram tirar o zero do placar em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao final da rodada deste sábado (5), a equipe cearense é a primeira colocada da chave, com quatro pontos, enquanto o Santa aparece em oitavo, com apenas um.

Neste começo de competição, a falta de gols contribuiu para a manutenção de duas marcas: enquanto o Santa Cruz ainda não marcou em dois jogos realizados, o Floresta não foi vazado.

Na próxima rodada, as duas equipes atuarão fora de seus domínios. No sábado (12), o Floresta encara o Manaus, às 17h (horário de Brasília). Dois dias depois, é a vez de o Santa Cruz medir forças com o Ferroviário, às 20h.

Novorizontino se destaca com goleada

Somente mais uma partida foi realizada pelo grupo A neste sábado. O Ferroviário derrotou o Altos, do Piauí, por 1 a 0, em Fortaleza.

Já no grupo B o sábado foi recheado de duelos. Na abertura da rodada, o Novorizontino foi até Itu e goleou o Ituano por 4 a 1, com dois gols de Guilherme Queróz e dois de Douglas Baggio. Com 100% de aproveitamento em duas partidas (seis pontos), o Tigre lidera a chave ao lado do Ypiranga, que também venceu fora de casa: 2 a 1 no Mirassol.

FIM DE JOGO! O TIGRE VENCEU MAIS UMA!



Com dois gols de Douglas Baggio e Guilherme Queiroz, o Grêmio Novorizontino venceu o Ituano fora de casa!



EM FRENTE, TIGRE VALENTE! 💛🖤#EmFrenteTigreValente #PaixãoPeloNovorizontino #FutebolPaulista #BrasileirãoSérieC pic.twitter.com/6QYP8NzlcC — Grêmio Novorizontino (@Oficial_Tigre) June 5, 2021

Em partida deste sábado, o Figueirense derrotou o Oeste por 1 a 0.