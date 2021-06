Santos derrota Cianorte por 2 a 0 e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Santos derrotou o Cianorte por 2 a 0, na noite desta terça-feira (1) no estádio Albino Turbay, na estreia do Peixe na Copa do Brasil (pela terceira fase).

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚽️



O confronto foi totalmente dominado pelos paulistas, que criaram e desperdiçaram diversas oportunidades de gol. O centroavante Kaio Jorge abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, após aproveitar um rebote dado pelo goleiro Bruno, que espalmou um chute forte do zagueiro Luan Peres.

O segundo gol saiu dos pés de Marinho, aos 34 minutos da etapa final. A jogada começou com Kaio Jorge, que rolou para seu companheiro de ataque, que bateu duas vezes para fechar o placar em 2 a 0.

Com este triunfo, o Santos pode até perder por um gol de diferença na partida de volta na Vila Belmiro na próxima terça-feira (8) para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Para seguir vivo, o Cianorte tem que vencer o Santos por dois gols para levar o confronto aos pênaltis. Uma vitória por três ou mais gols dará a vaga aos paranaenses.

Antes da decisão no mata-mata, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será no sábado (5) contra o Ceará na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Cianorte estreia na Série D enfrentando a Portuguesa no Canindé no mesmo dia.