Série B: Avaí joga bem, ganha do CRB e sobe na tabela

O Avaí derrotou o CRB por 1 a 0, no estádio da Ressacada pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde desta sexta-feira (25). O gol do jogo foi marcado aos 45 minutos da primeira etapa pelo atacante Jonathan.

Porém, antes mesmo do gol o Leão já havia criado inúmeras oportunidades. No primeiro minuto, o meia Lourenço chutou forte de fora da área, mas Diogo Silva salvou. Aos nove, o lateral-direito Edílson acertou o travessão em cobrança de falta. Aos 18, o meia Renan Bressan, do CRB, foi expulso após acertar o rosto de Lourenço com o braço.

Aos 33 minutos foi o próprio Lourenço que chegou perto de marcar, em chute de longe, mas Diogo Silva espalmou e a bola bateu no travessão. Aos 12 da etapa final, mais uma bola acertou o travessão do CRB, mas em finalização de primeira de Jonathan. Aos 15 o CRB ficou perto do empate, em jogada de Reginaldo. Aos 40 minutos o time da casa teve sua última chance. Após cruzamento na área, o goleiro saiu de soco. No rebote, o meia Lourenço bateu forte, mas Diogo Silva espalmou para a linha de fundo.

Apesar de ter dominado praticamente todo o jogo, o Avaí quase foi surpreendido aos 42 minutos da etapa final, quando Erik aproveitou jogada de Romão na linha de fundo e bateu colocado. A bola explodiu na trave esquerda.

Com o resultado no jogo que abriu a rodada, o time de Florianópolis chega à 13ª posição com sete pontos. O CRB continuou com os mesmos 10 pontos e agora ocupa a 6ª posição. Os próximos jogos da dupla serão no meio da próxima semana. O Leão visita o Londrina no estádio do Café na quarta-feira (30), enquanto o CRB recebe o Náutico na terça-feira (29) no estádio Rei Pelé.