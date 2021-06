Série B: Brasil de Pelotas derrota Goiás de virada

O Brasil de Pelotas derrotou o Goiás por 2 a 1, na noite de sexta-feira (18) no estádio Bento de Freitas, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após este resultado, o Esmeraldinho segue no G4 da competição, na 4ª posição com oito pontos, já o Xavante pulou nove posições e atualmente é o 9º com cinco pontos.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 2x1 Goiás. Com força e com raça, Xavante vence o Goiás no Bento Freitas. Avante!



📷 Carlos Insaurriaga pic.twitter.com/TJ7lWrrt1P — GE Brasil (@GEBrasilOficial) June 19, 2021

Apesar de ser disputado a uma temperatura de 10 graus sob uma garoa fina, o jogo foi quente. O confronto iniciou com domínio do Goiás, que abriu o placar logo aos sete minutos, quando o meia Luan Dias escorou cruzamento de Alef Manga.

Aos 13, o atacante Bruno Mezenga fez grande jogada e só não marcou o segundo porque Héverton deu um carrinho para afastar a bola já quase em cima da linha. Aos 22, o time da casa chegou pela primeira vez com perigo. O volante Bruno Matias bateu colocado e a bola passou raspando. O empate veio aos 25, quando o atacante Fabrício finalizou muito bem cruzamento do lateral Artur.

Após algumas chances perdidas pelos dois times, veio a virada. Aos 12 minutos do segundo tempo, Ramon foi no fundo pela esquerda e cruzou, e o meia Gabriel Terra não perdeu a oportunidade. Com o placar favorável, o Xavante diminuiu a intensidade e passou a ceder terreno.

Aos 18, o atacante Alef Manga bateu forte da entrada da área e forçou o goleiro Matheus Nogueira a fazer boa defesa. Aos 27, foi a vez de o lateral Apodi cabecear dentro da área e mandar a bola pela linha de fundo com muito perigo. Aos 32, após expulsão do meia gaúcho Gabriel Terra, o Goiás seguia jogando em cima dos donos da casa. Elvis bateu da intermediária e a bola passou raspando o travessão. Os 20 minutos restantes foram de sufoco do Goiás em busca do gol de empate, com muitas bolas erguidas na área. Mas o placar permaneceu inalterado.

Pela 6ª rodada, o Brasil vai até Maceió para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé na terça-feira (22). No mesmo dia, o Goiás receberá o Avaí na Serrinha.