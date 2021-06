Série B: Brasil de Pelotas e Ponte Preta ficam no 1 a 1

O Brasil de Pelotas empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, no estádio Bento Freitas na noite desta sexta-feira (25). O jogo foi válido pela 7ª rodada da Série B desta temporada e teve os gols marcados pelo atacante Fabrício, para os gaúchos, e pelo volante Dawhan, para os paulistas. O resultado trouxe apenas o terceiro ponto para a Macaca, que permanece na lanterna. Já o Brasil de Pelotas chegou aos seis pontos, na 15ª posição.

🔴⚫ Xavante sai na frente, mas cede empate e fica no 1 a 1 com a Ponte Pretahttps://t.co/IRgXXM4REk



📷 Volmer Perez pic.twitter.com/jhlKtwC3KS — GE Brasil (@GEBrasilOficial) June 26, 2021

A melhor chance da primeira etapa foi do Xavante. Aos 26, o atacante Fabrício fez uma boa jogada individual e bateu cruzado. A bola cruzou a pequena área e ninguém conseguiu mandar para o fundo do gol. Aos 40, Fabrício ameaçou mais uma vez, quando, após receber na área, girou e bateu, mas o goleiro Ygor pegou bem. A resposta da Macaca veio aos 42, quando o meia Camilo arriscou da esquerda e a bola passou perto do gol defendido por Matheus Nogueira.

A etapa final começou sem maiores emoções, até que aos 29 minutos saiu o gol. Após escanteio, Rômulo desviou e o atacante Fabrício mandou para as redes. Em desvantagem, a Ponte Preta partiu para cima e conseguiu o empate logo na sequência. Aos 33, Richard tocou para o centroavante Rodrigão, que cruzou para o volante Dawhan empurrar para o gol.

Na próxima quarta-feira (30), o Brasil de Pelotas vai até Santa Catarina para enfrentar o Brusque. No mesmo dia, a Ponte Preta recebe o CSA.