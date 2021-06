Tiro com Arco: cariocas seguem na disputa por equipes na Copa da Mundo

Os atletas brasileiros se despediram nesta quarta-feira (23) das competições individuais da etapa de Paris França) da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Quem conseguiu o melhor resultado foi o carioca Marcus D’Almeida, já garantido em Tóquio 2020, que terminou no top 8 da competição.

Também classificada para os Jogos, a conterrânea Ane Marcelle perdeu na primeira rodada eliminatória para a australiana Laura Paeglis, por 6 a 4, e deu adeus à disputa individual. No entanto, os dois voltam a competir juntos nesta quinta-feira (24), na prova de equipes mistas. A parceria brasileira encara a Malásia, por uma vaga nas oitavas de final.

Nas provas de hoje (23), o arqueiro D'Almeida passou pelo compatriota Bernardo Oliveira, com vitória por 6 a 4 na segunda rodada eliminatória. Depois, D´Almeida derrotou o francês Thomas Chirault, foi 6 a 5 no tie-break. Nas oitavas, o brasileiro superou Krishna Saha, de Bangladesh, por 6 a 2. A boa campanha do carioca só foi interrompida nas quartas de final, pelo italiano Federico Musoledi, por 6 a 0.

A etapa francesa da Copa do Mundo é a terceira do circuito na temporada, mas a primeira com a participação de brasileiros. Por restrições da pandemia de covid-19, o país ficou de fora dos torneios da Guatemala e da Suíça.