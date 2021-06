Cruzeiro e Vasco fazem duelo de gigantes na Série B

A Série B apresenta na noite desta quinta-feira, pela primeira vez em sua história, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Cruzeiro e Vasco se enfrentam às 21h30min, no Mineirão, pela 6ª rodada. Estarão frente a frente duas Libertadores, quatro títulos da Série A, mais seis da Copa do Brasil pelo lado mineiro, contra uma Libertadores, um Sul-Americano invicto, uma Mercosul, quatro títulos da Série A mais uma Copa do Brasil pelo lado dos cariocas.

Conquistas que relembram a grandeza dos clubes. Só que o passado, hoje, não entra em campo. Cruzeiro e Vasco erraram demais nos últimos anos e, em 2021, querem a reestruturação e resultados para voltar à elite do futebol brasileiro.

A Raposa está em uma situação mais dramática. Pelo segundo ano consecutivo na Série B, o time celeste tem quatro pontos e ocupa a 17ª posição. Na terceira rodada, já tinha demitido Felipe Conceição e contratado Mozart para o comando técnico. O Cruzeiro vem de derrota por 2 a 1 para o Operário e não terá o lateral Weverton, suspenso, e Giovanni, por desgaste muscular. Por outro lado, Raúl Cáceres pode retornar após ter ficado de fora por Covid-19.

Desta forma, os donos da casa devem entrar em campo com Fábio, Raúl Cáceres, Ramon e Paulo; Flávio, Rômulo, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sóbis. O atacante Felipe Augusto fala da expectativa sobre o confronto.

“Duelo grande, de duas equipes grandes, que têm a responsabilidade de fazer um bom campeonato para voltar para a Série A. Acho que vai ser um jogo bom, disputado, mas, de repente, seja um jogo mais jogado. A gente vem fazendo bons jogos, se a gente continuar com a mesma dedicação a gente tem tudo para sair vitorioso”.

O Vasco vem de vitória por 3 a 0 sobre o CRB, a primeira em São Januário pela Série B de 2021. O Gigante da Colina está na 10ª posição, mas pode entrar no G4 se vencer por pelo menos dois gols de diferença. O técnico Marcelo Cabo não vai contar com Vanderlei e Rômulo, com Covid-19. Michel será poupado e Léo Matos ainda se recupera de um edema na coxa.

O Cruzmaltino deve entrar em campo com Lucão, Zeca, Ernando, Leandro Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Morato, MT e Cano.

A Rádio Nacional transmite o duelo entre Cruzeiro e Vasco a partir das 21h, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.