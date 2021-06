Vôlei de praia: brasileiras avançam às oitavas na República Tcheca

Das cinco duplas brasileiras de vôlei de praia que entraram em quadra nesta quinta-feira (3) na etapa de Ostrava (República Tcheca) do Circuito Mundial, apenas Ágatha e Duda (PR/SE) e Talita e Taiana (AL/CE) venceram os dois compromissos de hoje e avançaram diretamente às oitavas de final de sexta-feira (04). Nesta sexta (4), elas voltam à quadra às 11h40 (horário de Brasília). A competição está sendo transmitida ao vivo no canal da Federação internacional de Voleibol (FIVB, sigla em francês), no Youtube. A etapa Ostrava é a penúltima quatro estrelas - segunda mais importante do Circuito Mundial - antes da Olimpíada de Tóquio.

Já com presença garantida nos Jogos Olímpicos, Ágatha e Duda começaram vencendo as donas da casa Williams e Stochlova, por 2 sets a 0 (parciais de 21/17 e 21/13). Na sequência, repetiram os 2 sets a 0 diante das alemãs Schneider e Bieneck, com parcias de 21/15 e 21/17.

Talita e Taiana também triunfaram contra as russas Dabizha e Rudykh, por 2 sets a 0 (21/11 e 21/09. No segundo jogo, nova vitória por 2 sets a 0.. Dessa vez, sobre as espanholas Liliana e Elsa, com parciais de 21/14 e 21/15.

“Jogamos muito focadas e conseguimos manter um ritmo muito bom de saque. Isso facilitou muito para nosso sistema defensivo. Jogar aqui na República Tcheca é sempre muito interessante”, lembrou Talita em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Enquanto isso, Bárbara e Carol foram superadas no primeiro duelo do dia pelas alemãs Borger e Sude: as adversárias ganharam por 2 sets a 1 (18/21, 21/15 e 10/15). Na segunda partida, a dupla brasileira superou as russas Frolova e Voronina, por 2 a 0 (21/13 e 21/10). A dupla disputará a repescagem nesta sexta(4), às 8h30.

As duplas brasileiras masculinas, André e George (ES/PB), e Alison e Álvaro Filho (ES/PB) não foram bem nos jogos de hoje. André e George perderam para os poloneses Fijalek e Bryl, por 2 a 0 (15/21 e 14/21). Já Alison e Álvaro Filho caíram para os russos Liamin e Myskiv, por 2 a 1 (12/21, 21/17 e 14/16). Os brasileiros fazem o segundo jogo da chave nesta sexta (14): André e George às 5h40, e Alison e Álvaro às 6h30.