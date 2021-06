Vôlei: seleção masculina se recupera e bate Japão na Liga das Nações

Um dia após perder para a França, a seleção masculina voltou a vencer na manhã desta sexta-feira (4) na Liga das Nações, em Rimini (Itália). O país ganhou do Japão por 3 sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/20) e soma agora quatro vitórias em cinco jogos. A equipe brasileira fecha a participação na segunda semana do torneio neste sábado (5), contra a Sérvia, às 10h (horário de Brasília). Os jogos são transmitidos ao vivo no canal da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, sigla em francês).

🇧🇷 3 x 0 🇯🇵

25/20, 25/16 e 25/20



Voltamos a vencer. E com tranquilidade!



Boa partida da seleção brasileira.



Amanhã tem pedreira: 🇧🇷 x 🇷🇸 pic.twitter.com/99Lu47sxkS — Time Brasil (@timebrasil) June 4, 2021

O time brasileiro começou a partida com Douglas Souza, Cachopa, Isac, Leal, Wallace, Mauricio Souza e os líberos Maique e Thales revezando. Durante a partida, Alan, Bruninho, Flavio, Mauricio Borges e Matheus também jogaram. O maior pontuador foi o oposto Wallace, com 16 acertos.

“Acho que o time foi bem consistente, errou pouco. Isso, contra um time como o Japão, que defende muito, tem muito volume, é importantíssimo. A gente teve paciência nos momentos que precisava ter, e conseguiu definir nos momentos que precisava definir”, avaliou o jogador em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Quem também brilhou hoje em quadra foi o ponteiro Douglas Souza, que anotou 13 pontos. e o atacante Leal, com outros 12.