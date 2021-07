Após empate sem gols, Goianésia e Gama se reencontram na Série D

Uma semana após empatarem sem gols no Mané Garrincha, em Brasília, Goianésia-GO e Gama-DF se reencontram pelo Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia (GO), vale pela oitava rodada da competição - que abre o segundo turno da primeira fase - e será transmitida ao vivo na TV Brasil, às 15h (horário de Brasília).

O Azulão do Vale, como é conhecido o time goiano, lidera a chave com 13 pontos e é um dos únicos sete invictos após sete rodadas entre os 64 da competição. O Periquito, apelido do Verdão do Distrito Federal, divide o sexto lugar com o Porto Velho-RO, ambos com sete pontos. São quatro de diferença para o Brasiliense-DF, quarto colocado e último clube na zona de classificação à próxima fase.

"Apesar de muitas adversidades, conseguimos pontuar bem, levando em conta o quanto a chave está competitiva. Todos perderam pontos para quase todo mundo. A gente se manteve equilibrado. Esperamos fazer um segundo turno parecido e quem sabe até melhor. O Gama tem se reforçado e nos últimos dois, três jogos tem evoluído muito. Tem nosso respeito e grandes jogadores. Grandes adversidades acontecerão, sem dúvida, mas vamos batalhar em casa pela vitória", afirmou o técnico do Goianésia, Ariel Mamede, à Agência Brasil.

A igualdade sem gols em Brasília interrompeu uma série de três vitórias seguidas dos goianos, que terão ao menos dois desfalques, todos no ataque. João Celeri, recém-contratado por empréstimo do Monte Azul-SP, foi expulso na rodada passada e cumpre suspensão. O também atacante Wellington se contundiu e deve ficar fora por três semanas. Por outro lado, o lateral Raphael Soares e o meia Zizu estão novamente à disposição.

A provável escalação do Azulão neste sábado terá: Artur; Ygor, Tibúrcio, Brumati e Anderson Sobral; Bosco, Raphael Soares, Zizu e Kallyl; João Lucas e Rodrigo.

O Gama, por sua vez, viu a sequência sem triunfos que ostenta desde a segunda rodada aumentar. São quatro empates e duas derrotas desde a estreia. O lateral Toninho, expulso no jogo anterior com o Goianésia pela confusão com João Celeri, está fora, assim como o volante Elizeu, os meias Germano e Elias e os atacante Flávio e Vitor Xavier - todos contundidos. Em contrapartida, os três reforços anunciados durante a semana (o volante Íkaro e os atacantes Mailson e Jefferson) tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão liberados para jogar.

"É importantíssimo esse resultado de sábado. Uma vitória nos deixaria muito próximos do G4. Fazendo uma conta rápida, se você conseguir de 21 a 23 pontos, deve classificar. Então, esse é o primeiro objetivo. Depois, no mata-mata, buscar o acesso, que é nossa meta principal", avaliou o técnico do Gama, Marcelo Caranhato.

O Periquito deve ir a campo com: Victor Hugo; Gabriel, Wallace, Wendel e Gabiga; Paulinho, Rafael Carrilho e Josué; Felipe Menezes, Vitinho e Hugo Almeida.