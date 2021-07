Brasileiro: Juventude bate Chapecoense em Caxias do Sul

O Juventude derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

52/2º | Juventude 1x0 Chapecoense



VITÓRIA DO JU 🟢⚪ O artilheiro Matheus Peixoto marcou e o Papo bateu a Chapecoense por 1 a 0, no Alfredo Jaconi e somou mais 3️⃣ pontos no @Brasileirao



📷 Fernando Alves/ECJuventude#JUVxACF #BrasilOlhaOJuventudeTchê pic.twitter.com/GqViI7wk8Z — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 26, 2021

O gol da partida foi marcado logo aos três minutos do primeiro tempo. O atacante Matheus Peixoto, um dos artilheiros do Brasileiro com sete gols marcados, fez de cabeça após cruzamento de Paulo Henrique. O time gaúcho ainda teve um gol anulado aos 43 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Juventude alcançou 16 pontos e ficou na 12ª posição. Já a Chapecoense segue na lanterna, com apenas quatro pontos após 13 jogos. Na próxima rodada, a equipe do oeste de Santa Catarina receberá o Santos no próximo domingo (1). Já o Juve entra em campo novamente apenas no dia 8, quando mede forças com o Atlético-MG no Rio Grande do Sul.