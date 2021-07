Com dois de Terans, Athletico-PR bate Atlético-GO pela Copa do Brasil

O Athletico-PR saiu na frente do Atlético-GO no duelo rubro-negro das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Furacão derrotou o Dragão por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida do confronto.

PRIMEIRO PASSO! 🌪️ @david_terans marcou os 2 gols da importante vitória.

A volta é na semana que vem! #VamosFuracão #CAPxACG pic.twitter.com/5TiGMQg06L — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 28, 2021

A partida de volta será na próxima quarta-feira (4), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os paranaenses têm a vantagem do empate. Os goianos têm de ganhar por dois gols ou mais de diferença. Se o placar agregado terminar igualado, a decisão será na disputa de pênaltis.

Apesar de o confronto envolver times agressivos, foram somente três chances reais na etapa inicial. Aos 22 minutos, o meia Nikão foi lançado na área e ajeitou para o atacante Renato Kayzer chutar de primeira, rente à trave esquerda. A resposta dos goianos veio aos 42, em batida do atacante Artur Gomes, livre e também de primeira, próximo à marca do pênalti. O arremate saiu à esquerda. Aos 45, Kayzer cabeceou quase na pequena área, mas o goleiro Fernando Miguel salvou o Dragão.

O Athletico-PR retornou melhor do intervalo e precisou de menos de um minuto para sair na frente. O lateral Marcinho cruzou pela direita e o meia David Terans abriu o placar de cabeça. No lance seguinte, Terans tabelou com Kayzer e deixou o atacante na cara de Fernando Miguel, que evitou o segundo do time da casa. O Atlético-GO teve a chance do empate aos 14, mas o atacante Zé Roberto, livre e na cara do goleiro Santos, pegou muito mal na bola, que estava quicando à frente dele.

O Dragão passou a pressionar o Furacão. No minuto seguinte, o atacante André Luís acertou a trave. Aos 25, Arthur Gomes abriu para Natanael na direita. O lateral cruzou a meia altura e Zé Roberto se redimiu da chance perdida mais cedo e completou para as redes, deixando tudo igual.

O gol acordou novamente o Athletico-PR, que voltou a ocupar o campo goiano. Aos 36, Terans entrou na área pela esquerda e bateu cruzado para boa defesa de Fernando Miguel. Três minutos depois, Nikão foi lançado pela direita e rolou para Marcinho chutar de fora da área. Na marca do pênalti, Terans se antecipou à marcação e encobriu o goleiro do Atlético-GO, marcando seu segundo gol no jogo e recolocando os anfitriões à frente. A partir daí, o time da casa administrou a vantagem até o apito final.

Antes do jogo de volta, os rubro-negros têm compromissos no domingo (1), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR encara o Atlético-MG no Mineirão, às 16h. Mais tarde, às 20h30, o Atlético-GO pega o América-MG no Antônio Accioly.