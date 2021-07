Contra Atlético-GO, Palmeiras busca igualar recorde com Abel Ferreira

São seis vitórias seguidas. Se chegar a sétima, o Palmeiras iguala a série mais vencedora desde a chegada de Abel Ferreira, em novembro do ano passado. O Verdão tem a chance de atingir a marca neste domingo (18), diante do Atlético-GO, pela 12ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, a partida das 16h (horário de Brasília).

HOJE É DIA DE PALMEIRAS E NÓS VAMOS EM BUSCA DE MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO! 🟢⚪️#AvantiPalestra #ACGxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/w4ETKuEvpP — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 18, 2021

O triunfo mais recente foi conquistado na última quarta-feira (14): 1 a 0 sobre a Universidad Católica (Chile), no estádio San Carlos de Apoquindo, na capital chilena Santiago, no duelo de ida pelas oitavas de final da Libertadores. A melhor sequência de Abel pelo clube, até o momento, é a de sete vitórias seguidas entre 2 e 16 de maio deste ano.

O Alviverde lidera o Brasileiro com 25 pontos e ostenta estatísticas relevantes. Além do segundo melhor ataque da competição, com 21 gols, o time paulista é o terceiro que mais criou grandes chances (25) e o que mais finalizou à meta (60) e chutou de dentro da área (91), segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas. Individualmente, o protagonista é Gustavo Scarpa. Líder de assistências do torneio nacional (sete), o meia é também o jogador com mais participação em gols (nove) e que mais oportunidades claras criou (seis).

O lateral Gabriel Menino, que está com a seleção olímpica, e o goleiro Jailson, suspenso, são desfalques certos no Palmeiras, que também não deve ter a dupla de atacantes Rony e Luiz Adriano, que se recuperam de lesões. Caso Abel escale força máxima no domingo, o provável Verdão terá: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Com exceção de Weverton, a formação é a mesma que alinhou na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Allianz Parque, no sábado passado (10), pela 11ª rodada.

O Atlético-GO soma 15 pontos, aparece no meio da tabela e busca a reabilitação após dois jogos sem vitórias. O Dragão vem de dois empates por 1 a 1, contra Sport e Juventude - este último no domingo passado (12), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O técnico Eduardo Barroca segue sem o meia João Paulo contundido, mas pode ter novidade na frente. O atacante Ronald se recuperou de uma pubalgia (lesão na púbis) e está novamente à disposição. Com isso, o lateral Natanael deve retornar a posição de ofício, após atuar improvisado no ataque na rodada passada, e Igor Cárius voltar ao banco de reservas.

O Rubro-Negro goiano deve alinhar contra o Palmeiras com Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald, Lucão (Zé Roberto) e André Luís.